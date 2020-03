La fortunata soap opera italiana Il Paradiso delle signore è pronta a sorprendere i telespettatori anche nella seconda settimana del mese di marzo. Le anticipazioni della puntata in programma il 9 marzo 2020, raccontano che Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker) riuscirà a evitare una tragedia. Angela Barbieri (Alessia Debandi), dopo aver appreso di dover rinunciare al figlio Matteo poiché è stato adottato, tenterà di mettere fine alla propria vita. Il fratello di Marta, non appena riuscirà a impedire all’ex cameriera del circolo di uccidersi con le sue stesse mani, continuerà a frequentare la fanciulla.

A questo punto la coinquilina di Roberta Pellegrino, e Gabriella Rossi, e il figlio di Umberto si rifugeranno in Liguria, dando l’impressione di essersi resi conto di provare dei reciproci sentimenti.

Riccardo salva la vita ad Angela, al paradiso arriva il bikini

Nel 101esimo episodio che il pubblico avrà la possibilità di guardare lunedì 9 marzo 2020, sempre a partire dalle ore 15:40, Riccardo si renderà protagonista di un gesto eroico. Grazie all’intervento provvidenziale del giovane rampollo dei Guarnieri, la Barbieri non commetterà una tremenda pazzia: quella di togliersi la vita.

Angela quindi, desolata per non essersi potuta ricongiungere con il figlio Matteo in modo definitivo, desisterà dal suo crudele intento per merito del fratello di Marta. Ciò nonostante, Marcello continuerà a non vedere di buon occhio la vicinanza tra sua sorella e il figlio di Umberto. Nel contempo, nel negozio più lussuoso del capoluogo lombardo starà per arrivare una sorpresa del tutto inaspettata, riguardante un nuovo capo d’abbigliamento.

In particolare, nella collezione primavera - estate del paradiso verrà inserito il bikini, un accessorio nuovo per il mondo femminile.

Gabriella e Salvatore in crisi, la Barbieri e il fratello di Marta si rifugiano in Liguria

Purtroppo l’entusiasmo di Vittorio e Marta per l’arrivo del nuovo prodotto avrà una breve durata, a causa della moralità della signora Agnese. Successivamente Angela inviterà Riccardo a mantenere il silenzio sulla delicata questione che l’ha vista coinvolta: non dovrà far sapere a nessuno che è stata sul punto di uccidersi.

Gabriella e Salvatore continueranno a essere ai ferri corti, dato che sembrerà impossibile vedere tornare il sereno nella coppia. Angela e Riccardo invece, dopo quanto accaduto, finiranno per avvicinarsi sempre di più, arrivando addirittura a decidere di recarsi in Liguria. Ebbene sì, l’ex cameriera del circolo e il cognato del direttore Conti sceglieranno di passare del tempo insieme lontani da chiunque, nella villa appartenente alla famiglia Guarnieri.