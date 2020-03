Mercoledì 18 marzo, in prima serata su Canale 5, è andata in onda la diciassettesima puntata della quarta edizione vip del Grande Fratello, il Reality Show condotto dal direttore del settimanale Chi, Alfonso Signorini. In quest'ultimo appuntamento ci sono state tante sorprese e novità, tra cui l'eliminazione dell'attore Fabio Testi e della showgirl Valeria Marini, ma anche la scelta del primo finalista del programma tv Mediaset, l'ex calciatore Sossio Aruta. Inoltre sono finite in nomination Antonella Elia, Licia Nunez e Fernanda Lessa.

Questo televoto è però in positivo, in quanto la domanda è: "Chi vuoi salvare?".

Signorini racconta dell'emergenza coronavirus ai concorrenti del Gf

Anche in questo appuntamento Alfonso Signorini ha fatto la diretta dagli studi di Cologno Monzese insieme al cantante Pupo. Il conduttore televisivo, nei primi 45 minuti del programma, ha parlato solo dell'epidemia da coronavirus e ha affermato che attualmente siamo in un guerra con un nemico invisibile, quindi molto difficile da sconfiggere. Nonostante ciò, il direttore di Chi ha detto che anche questa volta la vita vincerà.

Poi, Signorini ha invitato gli Italiani a restare a casa e aveva la voce molto emozionata, così come erano emozionati anche alcuni dei concorrenti della casa più spiata d'Italia.

Il primo eliminato della diciassettesima puntata è stato il veneto Fabio Testi con il 29% dei voti. L'attore, quando è entrato in studio, ha affermato che è giusto che sia uscito per dare spazio ai giovani.

Sossio è il primo finalista del Gf Vip 4

Successivamente Signorini ha annunciato a sorpresa una seconda eliminazione e ha dato ad Antonella e Adriana la facoltà di iniziare la catena di salvataggio. Queste ultime hanno scelto Andrea Denver, anche se la Elia avrebbe preferito salvare Sossio, ma la Volpe non ha voluto, perché è l'ultimo arrivato. Alla fine finiscono in nomination Teresanna Pugliese e Aruta, ma subito dopo, il conduttore ha annunciato che i due avrebbero potuto nominare altre due persone: la Pugliese ha scelto Valeria, mentre Sossio ha optato per Licia.

Inoltre Aruta, prima del verdetto, ne ha approfittato per dichiarare che, nel caso vincesse il Gf Vip, vorrebbe donare il montepremi in beneficenza per aiutare i bambini malati. Questo gesto però non è molto piaciuto ai coinquilini della casa di Cinecittà, in quanto l'hanno ritenuta una mossa furba, visto e considerato che era in nomination e rischiava l'eliminazione. Inoltre anche tutti gli altri avevano già deciso di donare il montepremi agli ospedali impegnati in prima linea nella lotta al Covid-19. Poco dopo è arrivato il verdetto del televoto flash, che ha decretato Sossio Aruta come primo finalista e Valeria Marini come seconda eliminata, in quanto è stata la meno votata.