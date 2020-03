La soap opera Tempesta d'Amore tornerà presto a coinvolgere nuovamente i numerosi fans della serie: dopo tante avversità finalmente Joshua e Denise convoleranno a nozze. Al Fürstenhof arriverà dunque il momento dei festeggiamenti e di salutare i protagonisti della quindicesima stagione della fortunata soap opera, e come da tradizione il loro matrimonio sarà ricco di sorprese e di ritorni di volti noti. Colpo di scena anche per Annabelle che verrà catturata dalla polizia e le sue azioni malvagie, anche solo momentaneamente, avranno fine.

Anticipazioni sul matrimonio tra Joshua e Denise

Nelle puntate italiane attualmente in onda i fans della soap opera stanno assistendo nuovamente alle terribili azioni di Annabelle: la Sullivan, dopo essere tornata in hotel in incognito, ha rapito Denise per portarla nel bosco ed ucciderla. Presto Annabelle somministrerà del sonnifero alla povera Denise la quale, sotto gli occhi increduli del suo futuro marito Joshua, cadrà in acqua. La dark lady arriverà a minacciare di morte il giovane Winter se avesse cercato di salvare la donna.

Incurante delle minacce della donna, l'uomo si getterà in acqua per salvare la sua amata e contemporaneamente giungeranno sul posto Christoph e la polizia: Denise si salverà e per Annabelle sarà la fine.

La Sullivan verrà successivamente rinchiusa in un ospedale psichiatrico. Dopo la cattura della malvagia Annabelle, i due innamorati potranno coronare il loro sogno di sposarsi, circondati dall'amore dei propri cari e amici.

Questo evento riunirà la famiglia Saalfed, dato che faranno ritorno al Fürstenhof sia Boris che Viktor, figli di Christoph. Le sorprese non finiranno qui: In hotel arriverà anche un nuovo personaggio! Sarà Tim Degen, fratello gemello di Boris, il quale sarà protagonista della nuova stagione.

Annabelle viene rinchiusa in un ospedale psichiatrico ma ha un piano per fuggire

Nelle prossime puntata italiane la Sullivan, dopo essere stata catturata dalla polizia, sarà internata in un ospedale psichiatrico.

Denise e Joshua saranno quindi lasciati in pace e liberi di convolare a nozze, ma per la malvagia sorellastra non sarà la fine. I suoi diari d'infanzia verranno ritrovati e grazie ad essi si riuscirà a convincere il giudice che la donna sia malata mentalmente e quindi di non idonea per la prigione. La donna verrà quindi condannata al ricovero presso un ospedale psichiatrico ed eviterà il carcere.

Annabelle inizierà da subito a sfruttare a suo favore la situazione e mentre Joshua e Denise si godranno felici il loro matrimonio, sarà Christoph, il quale conosce bene le doti della sua figliastra, a prepararsi al peggio.

Saalfeld cercherà in tutti i modi di ostacolare nuovamente la cattiveria di Annabelle, ma ben presto fermare la donna si rivelerà un'impresa molto difficile.