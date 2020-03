Continuano a sorprenderci le vicende di “Tempesta d'amore”. Presto, i fan della soap opera in onda sui canali Mediaset assisteranno ad una serie di colpi di scena, tra cui il ritorno di Annabelle ed il suo arresto. La dark lady infatti farà ritorno al Fürstenhof per vendicarsi della sorella e del suo attuale fidanzato, Joshua. La Sullivan ha da sempre avuto come unico obiettivo quello di strappare a Denise l'affetto dei propri cari: ciononostante la giovane Saalfed è sempre riuscita a scamparla e sta vivendo ora il suo sogno d'amore con Joshua, ex fidanzato della stessa Annabelle.

La goccia che farà traboccare il vaso e scatenerà l'ira della malvagia Sullivan sarà la proposta di matrimonio tra Denise e Joshua: Annabelle assisterà alla scena e questo la manderà fuori di testa, portandola a tentare il tutto e per tutto per uccidere la sua sorellastra.

Annabelle rapisce Denise per ucciderla

Tornata in hotel in incognito, Annabelle si introdurrà di nascosto ed armata nell'appartamento della sorella. Denise, che sta vivendo un momento di felicità dettato anche dal fatto che si trasferirà a Parigi con il suo amato Joshua, si ritroverà improvvisamente in un incubo.

La Sullivan, dopo essersi introdotta nell'appartamento, costringerà la giovane Saalfed a scrivere una lettera di addio e poi la obbligherà a seguirla nel bosco. Qui, Annabelle tenterà di realizzare il suo piano malvagio: darà delle gocce di sonnifero a Denise e la getterà nel lago per farla annegare davanti agli occhi di Joshua. Il giovane Winter però, nonostante le minacce della donna di sparargli in testa se proverà a salvare la sua fidanzata, si getterà in acqua per salvare la sua amata: Joshua riuscirà a metterla in salvo e arriverà in soccorso della figlia anche Christoph, che tenterà con successo di rianimare Denise.

Annabelle a questo punto non avrà via di scampo, se non tentare la fuga.

La Sullivan viene arrestata

Capendo di non avere più scampo, dopo essere stata scoperta e incolpata di tutti gli inganni, Annabelle tenterà un'ultima fuga. Importante sarà però l'intervento del padre: Christoph infatti, recitando il ruolo di padre premuroso e promettendo alla figliastra il suo sostegno, la convincerà a consegnarsi alla polizia: sarà allora che la Sullivan si arrenderà e verrà immediatamente arrestata.

Finalmente Joshua e Denise potranno quindi vivere liberamente il proprio amore, senza le paure dettate dalla presenza della sorella. Presto i due innamorati decideranno di sposarsi e le nozze andranno in onda a breve in Italia. A sorpresa e nonostante l’arresto, Annabelle Sullivan non scomparirà di scena e avrà un ruolo importante anche nella prossima stagione di Tempesta d'Amore.