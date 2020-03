La rete televisiva americana AMC, poco dopo la messa in onda della 10x13 di The Walking Dead, ha pubblicato un promo del quattordicesimo episodio della Serie TV, il cui titolo è 'Look at the flowers' che significa 'Guarda i fiori'.

La quattordicesima puntata della decima stagione di TWD, andrà in onda domenica 29 marzo negli Stati Uniti e lunedì 30 marzo in Italia in prima serata su Fox. Inoltre, la AMC ha anche condiviso in rete, il trailer, due sneak peek, i primi minuti e la sinossi ufficiale del prossimo episodio dell'omonima serie di fumetti scritta da Robert Kirkman.

Eroi e villain affrontano le conseguenze dell'incendio a Hilltop

A sole tre puntate dal termine di The Walking Dead 10, Alpha leader dei Sussurratori, non è più un pericolo per i protagonisti, in quanto nello scorso episodio è finita nella trappola architettata dal duo inedito composto da Carol e Negan. Nonostante ciò, la guerra non è terminata perché ci sarà sicuramente il proposito di vendetta di Beta, il braccio destro della donna.

Secondo le ultime anticipazioni della 10x14, i protagonisti e i villain affronteranno le conseguenze che l'incendio di Hiltop ha provocato.

Nel frattempo, Carol deporrà la testa di Alpha, nello stesso posto in cui aveva trovato quella di suo figlio Henry e degli altri amici uccisi dai Sussurratori. Poco dopo, Beta giungerà sul posto e farà la macabra scoperta.

Intanto, Negan chiederà a Carol di mantenere la sua promessa (i primi minuti della puntata sono un flashback del momento in cui Carol ha liberato Negan e la donna gli ha chiesto di portarle la testa di Alpha in cambio del perdono della comunità), ma la donna non avrà nessuna intenzione di tornare.

Quindi, l'ex leader dei Salvatori si ritroverà da solo e senza prove che abbia effettivamente ucciso Alpha. Inoltre, l'uomo sarà al centro di una scena ad alta tensione nella quale implorerà Daryl di lasciarlo vivere. Resterà da capire se l’arciere cambierà opinione su di lui, dopo aver saputo del piano orchestrato con Carol o se lo ucciderà senza pietà.

Negan potrebbe morire

Il prossimo episodio della decima stagione di The Walking Dead si intitolerà Guarda i fiori, che è un allusione ad una frase storica pronunciata da Carol nella quarta stagione, quando giustiziò la piccola Lizzie.

Dunque già dal titolo, i telespettatori dovrebbero aspettarsi altre morti violente, ma chi sarà il prossimo? Secondo le ultime indiscrezioni, nel mirino degli autori potrebbe esserci proprio Negan, considerano le recenti esternazioni del suo interprete. L'ex leader dei Salvatori potrebbe morire per mano di Beta, che cercherà vendetta per la morte del suo leader. Infatti, il braccio destro di Alpha, nel prossimo episodio sarà pronto ad usare l'orda di zombie contro i suoi nemici e andrà a caccia di colui che ucciso il capo dei Sussurratori.

Eugene porterà un gruppo all'incontro con la nuova comunità

Sempre secondo le ultime anticipazioni della serie tv, Eugene deciderà di portare un gruppo all'incontro con la sua nuova amica Stephanie, nella speranza di stringere un'amicizia con una nuova comunità di sopravvissuti.

In un primo momento, l'uomo doveva partire solo, poi verrà scoperto da Rosita e quindi deciderà di spiegare la situazione agli altri e alcuni di loro, tra cui Yumiko ed Ezekiel, decideranno di partire in questa nuova avventura. Infatti, nella seconda clip rilasciata online dalla rete televisiva americana, abbiamo modo di vedere un abbraccio molto caloroso tra Jerry ed Ezekiel.