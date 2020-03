Andrà in onda oggi mercoledì 11 marzo una nuova puntata del Trono over di Uomini e donne. Le anticipazioni di ciò che i telespettatori potranno vedere provengono direttamente dal sito 'Witty.Tv': la trasmissione è stata registrata senza pubblico per potersi attenere alle misure di sicurezza imposte dal Governo al fine di contrastare la diffusione del coronavirus. La mancanza di pubblico non sarà l'unica novità: i posti a sedere di dame e cavaliere saranno notevolmente distanziati e alcuni protagonisti del parterre maschile e femminile saranno in collegamento.

Tra questi Barbara, che al momento della registrazione avvenuta l'8 marzo, si trovava impossibilitata a recarsi a Roma in quanto residente nella 'zona rossa'. Gemma si rivolgerà proprio a lei accusandola di essere poco spontanea e di trattenersi, ma non sarà l'unico attacco a cui assisteremo. Veronica andrà contro Andrea affermando che il cavaliere ha baciato una ragazza che non fa parte del parterre femminile.

Tina attacca Gemma: la dama del Trono over in lacrime

Puntata particolare quella del trono over di Uomini e Donne che andrà in onda oggi alle 14.45 su Canale 5: senza gente in studio e con dame e cavaliere molto distanti l'uno dall'altro, a tenere banco sarà la sfilata dal titolo 'Solo per i tuoi occhi'.

Le dame scenderanno in passerella ma non mancheranno occasioni di scontro. Come ci mostra 'Witty.tv', Gemma discuterà ancora una volta con Tina Cipollari. Il motivo sarà legato al dispiacere della Galgani nel constatare che, da tempo, non arrivino nuovi corteggiatori. L'opinionista però si scaglierà contro di lei affermando che le sue lacrime sono praticamente inesistenti. La torinese, a questo punto, chiederà più umanità da parte di Tina nei suoi confronti, ma la Cipollari non sembrerà disposta a cedere.

Gemma, inoltre, si scontrerà con Barbara De Santi che, come Rosario, non sarà in studio ma in collegamento. 'Ti trattieni', dirà la Galgani a Barbara accusandola di fatto di essere poco spontanea e sincera con le sue frequentazioni. Durante la sfilata, poi, Maria chiederà a Valentina se fosse uscita con Andrea dopo che quest'ultima ha manifestato nella precedente registrazione molto interesse nei confronti del cavaliere.

La risposta della dama sarà affermativa ma per lei ci sarà un'amara sorpresa.

Veronica contro Andrea: colpo di scena al trono over

Veronica, che la scorsa puntata è stata attaccata da Andrea e Armando, il quale sarà presente in studio, si scaglierà proprio nei confronti di Andrea accusandolo di aver visto un'altra donna che non fa parte del programma. La Ursida sosterà che Andrea abbia addirittura baciato questa ragazza e Valentina ci resterà molto male, visto che si è esposta molto nei confronti del cavaliere.

E' chiaro che, per conoscere tutti i dettagli, i telespettatori dovranno attendere la puntata di questo pomeriggio, ma come sempre non mancheranno le novità, i colpi di scena e anche i battibecchi.

Lo scontro tra Gemma e Tina sarà solo la punta dell'iceberg di tutte le discussioni che animeranno la sfilata delle dame.