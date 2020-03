Nella serata del 9 marzo è andata in onda su Fox l'episodio 10x11 di The Walking Dead dal titolo La stella del mattino. Un episodio che ha portato lo spettatore ad avvicinarsi a quella che sarà la battaglia epica di questa stagione, quella tra il gruppo dei Sussurratori capeggiati da Alpha e il gruppo di Hilltop, Alexandria e il Regno, capeggiati in questa puntata da Daryl.

The Walking Dead, Alpha non si arrende

L'episodio della Serie TV zombie si apre con Eugene che ancora una volta comunica con Stephanie, la donna di cui ancora non conosciamo l'identità, ma che scopriamo in questo episodio non essere distante da Hilltop: anche lei, come Eugene, ha visto il satellite cadere sulla Terra e nel corso della puntata si scoprirà finalmente la sua posizione, Charleston, West Virginia.

E' qui che Eugene la raggiungerà per incontrarla.

Nel frattempo, però, Alpha insieme a Negan e a Beta prepara il suo attacco: sebbene Negan le chieda di non uccidere il gruppo capeggiato da Daryl, ma di sottometterli, Alpha è decisa a proseguire nel suo piano, quello sì di farli unire al loro gruppo, ma come zombie.

Nel corso della puntata ci saranno una serie di confronti tra i vari personaggi: Eugene e Rosita scopriranno di volersi molto bene, ma l'uomo è preso da Stephanie; Carol e Ezekiel fanno l'amore e così lui le rivela di avere il cancro e lo rivela anche a Daryl.

I due uomini per la prima volta si parlano e si confrontano, mostrandosi rispetto ed è quando Daryl chiede a Ezekiel di prendersi cura dei bambini se lui non dovesse tornare che i fans temono una brutta fine per l'arciere.

Tutti ad Hilltop sono pronti per combattere l'enorme orda di zombie che sta arrivando alle loro porte: sebbene all'inizio la barriera elettrica fermi qualcuno dei vaganti, il gruppo di Hilltop si ritroverà in trappola dopo che i Sussurratori avranno lanciato frecce di fuoco che finiscono direttamente sulla recinzione della comunità.

Anticipazioni The Walking Dead 10x12, Negan aiuta Alpha

Nel trailer promo diffuso sul web relativo all'episodio 10x12 di The Walking Dead, che in Italia andrà in onda il 16 marzo su Fox, viene mostrata la comunità di Hilltop avvolta dalle fiamme: nonostante il devastante incendio, però, Daryl e gli altri continuano a lottare con tutte le forze per dare un futuro al loro gruppo. E dopo aver visto le fiamme bruciare la recinzione di Hilltop, Ezekiel, così come promesso a Daryl, prende con sè i bambini e fugge: in un tratto del promo, però, li si vede bloccati nel bosco e circondati da vaganti.

Infine, grande rilievo avrà Negan che sembra essersi schierato al fianco di Alpha, appoggiando il suo desiderio di annientare la comunità di Alexandria e Hilltop trasformando i loro abitanti in zombie. E nel trailer l'ex capo dei Salvatori sembra avere un incontro con Aaron(sarà lui a morire sotto il colpo di Lucille?), mentre rivela ad Alpha, insoddisfatta di non aver ottenuto ciò che voleva, di averlo trovato (non si sa bene chi).