Le anticipazioni spagnole de Il Segreto tengono alta l'attenzione sulla reunion di Francisca e Raimundo. Nella nuova stagione della soap, la dodicesima e conclusiva, i telespettatori sapranno quale sarà la sorte dell'iconica coppia. Un destino ancora tutto da scrivere e immerso nell'oscurità.

Nelle puntate precedenti, Francisca Montenegro e Isabel sono riuscite, grazie ad un abile inganno, a mettere in ginocchio la perfida Eulalia, che ha perso così la vita.

Prima di esalare l'ultimo respiro, Eulalia ha detto a Francisca che si sarebbe portata nella tomba l'informazione più preziosa per lei, ovvero il luogo segreto in cui ha lasciato agonizzante il povero Raimundo.

Grazie alle ricerche di Mauricio e Matias, però, l'Ulloa è stato trovato in un capanno abbandonato, sebbene in condizioni pietose. Che ne sarà di lui?

Il Segreto anticipazioni: un uomo dal destino ancora da scrivere

Come rendono noto le ultime anticipazioni spagnole de Il Segreto, Raimundo ha fatto ritorno al paesino, ma non sulle sue gambe. Trasportato in barella, ha subito fatto preoccupare Francisca e i suoi cari. Sebbene vivo e in discrete condizioni di salute, sembra essere immerso in un mondo tutto suo.

Ebbene sì, Raimundo non solo ha perso la memoria, ma è caduto in una sorta di stato vegetativo. Non reagisce agli stimoli e non parla. Francisca, disperata, sta facendo di tutto per salvare l'adorato marito, standogli accanto giorno e notte e provando a farlo reagire. Uno sforzo che, tuttavia, non pare essere ripagato.

L'amore di Francisca potrebbe non salvare Raimundo

Sul portale Antena 3 è stato pubblicato un breve video a dir poco commuovente, che mostra una Francisca completamente devota al marito.

Nel video anticipazioni de Il Segreto, la Montenegro è nella stanza con Raimundo e tenta il tutto e per tutto per stimolare i suoi ricordi. Di fronte alla grande libreria, prende un libro tra i più cari al marito e, con estrema dolcezza, gli legge l'Odissea, soffermandosi sulla vicenda di Telemaco che, tornato nella sua isola, incontra Ulisse.

A nulla serviranno le buone intenzioni di Francisca. Raimundo è impassibile, con lo sguardo freddo e vitreo, seduto su una sedia a dondolo e riscaldato con una coperta.

"Resta con me Raimundo, amore mio", dirà accorata Francisca, sperando che le sue parole d'amore possano scuotere l'animo del marito. Niente.

La Montenegro disposta a tutto

Continuando con la visione del video anticipazioni de Il Segreto, possiamo vedere Francisca allertata dal movimento della maniglia che si abbassa. Chi sta entrando nella stanza?

La Montenegro, spaventata dal fatto che qualcuno possa irrompere nello studio per fare del male al suo Raimundo, estrae un pugnale e, minacciosa chiede: "Cosa volete, chi siete?".

Proprio in quel momento la breve clip si interrompe, lasciando la consueta suspense che caratterizza la soap opera.

Non resta che aspettare le prossime anticipazioni spagnole de Il Segreto per scoprire come si evolverà questa difficile situazione che ha coinvolto, loro malgrado, Raimundo e Francisca.