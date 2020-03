Ieri sera venerdì 27 marzo è andata in onda la semifinale di questa insolita edizione di Amici. In un'atmosfera surreale per via dell'emergenza sanitaria che stiamo vivendo sono stati decretati i quattro finalisti del talent. In studio mancava come sempre Loredana Bertè bloccata a Milano a causa delle restrizioni imposte dal governo per cercare di arginare il contagio. Cinque gli allievi che si sono sfidati per aggiudicarsi un posto in finale. Non sono mancate come sempre le sorprese molto emozionanti per alcuni degli allievi, e il momento divertente con Albano e Romina, e Rudy Zerbi vittima degli scherzi della conduttrice Maria De Filippi.

Di seguito ciò che è accaduto in puntata.

Due ballerini e due cantanti in finale

La semifinale di Amici si è aperta con una serie di sfide che hanno portato ad aggiudicarsi la prima maglia della finale. A conquistare il posto è stata la cantante Gaia. Sono poi continuati gli scontri. Il secondo allievo che è riuscito ad accedere all'ultima puntata è stato il ballerino Javier. Anche Nicolai, ballerino di danza classica si è aggiudicato la tanto desiderata maglia dorata con la propria faccia stampata.

L'ultima sfida diretta ha visto da un lato la cantante partenopea Giulia Molino, dall'altro la cantante Nyv. Ad aggiudicarsi l'ultimo posto per la finale del 3 Aprile è stata Giulia. Dunque Nyv ha dovuto abbandonare la finale ad un passo dalla vittoria del talent di Maria De Filippi.

La cantante Nyv è stata eliminata ad un passo dalla finale

Nyv non è riuscita a conquistarsi un posto in finale. Maria De Filippi però le ha consegnato ben due premi.

La cantante ha vinto il premio assegnato dalla TIM del valore di trentamila euro, e in più settemila euro in gettoni d'oro. La nota azienda di telefonia ha scelto di premiarla per il talento dimostrato non solo ovviamente nel canto, ma anche nella capacità di comporre e arrangiare i propri brani. Alcuni li ha addirittura scritti nella scuola. La conduttrice Maria De Filippi prima di salutarla ha voluto come sempre dirle alcune parole, esprimere i suoi pensieri sul suo lato artistico ma anche personale.

La De Filippi le ha detto che sicuramente sentiremo a lungo parlare di lei perché è bravissima e ha talento. Poi ci ha anche tenuto a dirle che non deve preoccuparsi di non essersi fatta conoscere a pieno perché non è così. Nonostante i tanti silenzi, ha mostrato se stessa, ha fatto vedere ciò che realmente è. Da pochi giorni inoltre, è stato pubblicato il suo primo album dal titolo "Low Profile." Chi vincerà la diciannovesima edizione di Amici di Maria De Filippi? Non resta che seguire la finale per scoprire chi solleverà la famosa coppa.