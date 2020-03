Fulgencia sembrava essere soltanto un personaggio marginale in Una vita, ma in realtà risulterà fondamentale per la riappacificazione tra Felipe e Ramon. La donna, infatti, tornerà ad Acacias dieci anni dopo la morte di Celia e svelerà a Felipe ciò che aveva visto la sera in cui era scappata sconvolta dal quartiere. Questa sua dichiarazione segnerà la svolta nella storyline che vedeva come acerrimi nemici l'avvocato ed il Palacios.

Una Vita, Fulgencia torna ad Acacias dopo dieci anni

La puntata di Una Vita di ieri pomeriggio ha visto l'uscita di scena di Fulgencia, la balia contattata da Lolita per allattare la piccola Milagros.

La donna, dopo aver visto qualcosa di sconvolgente nella camera da letto di Celia, ha abbandonato il quartiere in fretta e furia senza dire nulla a nessuno. Ebbene in seguito al salto temporale che sposterà in avanti le vicende ambientate ad Acacias di ben dieci anni, questo personaggio tornerà ad affacciarsi nel quartiere e farà una sconvolgente dichiarazione che segnerà un punto di svolta in una delle storyline più importanti della soap.

Una Vita, trame spagnole: Fulgencia apre gli occhi a Felipe su Celia

Le anticipazioni Una Vita ci svelano che Fulgencia tornerà ad Acacias su richiesta di Ramon nel momento in cui quest'ultimo deciderà di rivelare a Felipe la verità sulla morte di Celia. La donna scioccherà letteralmente l'avvocato con la sua dichiarazione. L'ex balia pur prestando molta attenzione al modo in cui si rivolgerà all'Alvarez Hermoso, non si farà remore a dirgli che Celia negli ultimi giorni di vita era del tutto impazzita e si comportava con Milagros come se fosse sua madre.

La donna, poi, rivelerà a Felipe che il giorno in cui è fuggita da Acacias aveva visto Celia cercare di allattare la piccolina. Sarà proprio questa parte di racconto che lascerà attonito e sconvolto l'avvocato.

Felipe comincia a credere che Ramon sia innocente

Fulgencia non si limiterà a riferire a Felipe ciò che l'aveva sconvolta tanto al punto da fuggire da Acacias, ma confesserà di non aver mai rivelato prima la verità su quella sera poiché non sapeva della morte di Celia.

Il suo discorso lascerà sì attonito l'Alvarez Hermoso, ma da un lato farà sì che metta per la prima volta in discussione le sue certezze. L'uomo, infatti, tenderà a rivalutare in negativo la figura della defunta consorte e comincerà a pensare che Ramon, il quale ha passato dieci anni in prigione per l'omicidio di Celia, non sia in realtà il suo assassino. Tutto ciò porterà ad un punto di svolta in questa storyline che presto vivrà un nuovo colpo di scena. Cosa accadrà? Non ci resta che attendere i prossimi sviluppi per capirlo.