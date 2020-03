Prosegue, senza sosta, il grande successo della terza stagione di Station 19. Il secondo spinoff di Grey's Anatomy continua, infatti, a collezionare ottimi risultati in termini di rating ottenendo, di settimana in settimana, un pubblico sempre più numeroso. Dopo le straordinarie rivelazioni del settimo episodio, la ABC si appresta a trasmettere la 3x08. Intitolata "Born to Run", la puntata si focalizzerà sul grave problema di salute che ormai da mesi tormenta il capo battaglione Robert Sullivan.

L'uomo, come mostrato nel corso del precedente episodio, ha ormai perso il controllo sulla sua conclamata dipendenza da antidolorifici. Dopo aver rischiato la vita, l'ex capitano della caserma 19 comprenderà finalmente la necessità di rivolgersi ad un professionista. Fiducioso di trovare una cura per il dolore cronico alla gamba, Sullivan chiederà quindi un consulto ad Amelia Shepherd con la speranza di trovare un'alternativa alla costosissima operazione proposta da Tom Koracick.

Station 19, trama 3x08: Miranda Bailey e Carina DeLuca tra le guest star

In attesa di scoprire se il neurochirurgo riuscirà ad aiutare Robert, la trama ufficiale della 3x08 di Station 19 si concentra anche su Dean Miller. Il ragazzo, da poco diventato padre di una splendida bambina, si troverà costretto a prendersi cura della figlia dopo la decisione di JJ di abbandonare la neonata. Fortunatamente, a sostenere il giovane pompiere, ci sarà Pruitt Herrera che fornirà al ragazzo una serie di preziosi consigli per risolvere una situazione tutt'altro che semplice.

Infine, dalla lista delle guest star è possibile trarre qualche ulteriore anticipazione sulla prossima puntata. Oltre a Caterina Scorsone , la 3x08 di Station 19 si avvarrà della partecipazione di Chandra Wilson nel ruolo di Miranda Bailey e di Stefania Spampinato nei panni della dottoressa DeLuca. La presenza dell'attrice catanese sembra dunque confermare che la dolcissima relazione tra Maya e Carina proseguirà con successo.

Station 19 rinnovato ufficialmente per la quarta stagione

A pochi giorni dalla messa in onda dell'ottavo episodio, una straordinaria notizia ha rallegrato i telespettatori di Station 19. La ABC, con largo anticipo, ha ufficialmente rinnovato la Serie TV per la stagione numero quattro. Entusiasta dei traguardi raggiunti, la presidente del network - Karey Burke - ha così commentato tale scelta:

"Krista Vernoff è una sceneggiatrice di straordinario talento e le siamo grati - così come siamo grati agli attori e alla produzione - per aver fatto crescere Station 19 in questa nuova stagione. C'è una ragione se questa serie, ricca ed avvincente, sta raggiungendo nuovi traguardi e non vediamo l'ora di proporre al nostro pubblico nuove storie."Chiudiamo con il promo della 3x08 in onda, sulla ABC, il 12 marzo: