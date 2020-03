Questa sera, domenica 8 marzo, tornano su Rai 2 gli appuntamenti con Fabio Fazio con Che tempo che farà dalle ore 19:40 e poi con Che tempo che fa in prima serata dalle 21.

Tanti come sempre gli ospiti della puntata, in cui non mancherà un approfondimento sugli ultimi aggiornamenti legati alla situazione Coronavirus con la presenza del virologo Roberto Burioni. Ma anche momenti più leggeri di intrattenimento, con gli attori Carlo Verdone e Christian De Sica. Il programma condotto da Fabio Fazio inizia alle 21 nella sua veste tradizionale con anche Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Ma, a partire dalle 19:40, c'è la consueta anteprima con i divertenti spazi a cura di Mago Forest, Ale e Franz e con l’inviato speciale del programma Gigi Marzullo.

Tra gli ospiti anche il presidente del Parlamento Europeo David Sassoli

Ospiti di prestigio nella puntata di domenica 8 marzo di Che tempo che fa. In momenti molto delicati per la Regione Lombardia in primis ma per tutto il paese in generale, ci sarà l'arcivescovo di Milano, sua Eccellenza monsignor Mario Enrico Delpini. Ci sarà poi il presidente del Parlamento Europeo, l'italiano David Sassoli, con il quale presumibilmente verrà fatto il punto anche su che cosa le istituzioni europee possono fare in questo periodo di emergenza sanitaria, particolarmente in Italia.

Ci sarà anche il presidente del Coni Giovanni Malagò con il quale non si potrà non trattare il tema di come la vicenda Coronavirus stia incidendo anche sulla programmazione degli eventi sportivi in generale. Ampio spazio poi alle ultime notizie di attualità con il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli e il virologo Roberto Burioni. Presenti anche Antonio Di Bella, direttore di RaiNews, Rino Pellino da Berlino, Iman Sabbah da Parigi.

Previsti anche alcuni collegamenti dalle zone rosse del nostro Paese.

Verdone e De Sica ricordano Alberto Sordi nel centenario della nascita

Ci saranno anche momenti dedicati all'intrattenimento. Saranno presenti gli attori e registi Carlo Verdone e Christian De Sica. Negli studi Rai sarà organizzato un momento per celebrare e ricordare l'indimenticabile Alberto Sordi di cui nel 2020 ricorre il centenario della nascita.

Sport e musica poi nella proposta di Fabio Fazio: ci sarà Federica Brignone, prima nella classifica generale di Coppa del Mondo di Sci e vincitrice della Coppa del Mondo di Combinata. Inoltre, reduce dalla partecipazione al festival di Sanremo, ci sarà Elodie che presenterà il suo brano Andromeda. Non mancherà poi uno spazio per il giornalista e scrittore Giampiero Mughini.

Al termine della serata ci sarà 'Che Tempo Che Fa – Il tavolo' con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Mago Forest, Ale e Franz, in tale occasione rimarrà anche Elodie.