Nella casa del Grande Fratello VIP è ancora scontro tra Valeria Marini e Antonella Elia. Il diverbio, questa volta solo verbale, è scattato dopo la puntata serale di mercoledì 11 marzo. Subito dopo la diatriba, però, la Elia si è lasciata andare a delle frasi violente nei confronti della showgirl sarda: "Le strappo lo scalpo e lo appendo qui, in camera". Frasi che non sono piaciute ad Andrea Denver, che ha subito rimproverato la Elia.

Nuova lite tra la Marini e la Elia: 'Dimostri più anni', 'brutta strega'

Tutto è iniziato subito dopo la puntata. Antonella Elia, Valeria Marini e Fabio Testi erano seduti nel tavolo della cucina quando la showgirl sarda ha chiesto alla Elia la sua età. Antonella ha risposto 56 ed è qui che la Marini non ha perso occasione per provocarla: "Ne dimostri di più. Ti avrei dato almeno 58 anni". A questo punto la Elia non è rimasta in silenzio e ha risposto per le rime: "Come sei carina, Valeria. Questo è il modo migliore per instaurare un rapporto con un'altra donna.

A te hanno dato 38 anni? I ciechi! Solo le persone che non vedono possono dire che dimostri 38 anni. E poi dici che vuoi instaurare un rapporto di amore. Che carina che sei, brutta strega". A questo punto è dunque intervenuto Andrea Denver, che per evitare che la situazione degenerasse ha portato nelle camere la Elia. Ed è proprio qui che la stessa Elia si è lasciata sfuggire le dichiarazioni che hanno scatenato una vera e propria bufera sui social.

Antonella Elia: 'Stacchiamo lo scalpo della Marini e lo appendiamo nella camera'

Una volta in camera, Antonella Elia si è lasciata andare a una frase brutta contro la Marini: "Perché non stacchiamo lo scalpo di Valeria e lo appendiamo qui, in camera? Magari le stacco prima tutta la treccia e poi la appendiamo qui, da qualche parte". A questo punto è intervenuto Andrea Denver, che ha subito rimproverato Antonella: "No, queste cose non si dicono.

Al massimo puoi dire che metteresti qui le sue extension". A questo punto la Elia ha provato a correggere il tiro, affermando: "Sì, le extension!". Tuttavia, però, la frittata era già stata fatta: molti utenti Twitter, infatti, hanno riproposto il video sui loro profili chiedendo la squalifica della concorrente. Uno di questi, ad esempio, è l'utente SimoProject: "Antonella, ma cosa dici? A che livello sei arrivata? Le tolgo lo scalpo, lo appendo. Ma alla Elia è permessa qualsiasi cosa? Quello che ha detto merita la squalifica". Altri utenti, invece, hanno definito il comportamento della Elia 'violento'.

Al momento la produzione del programma non ha ancora commentato la situazione e probabilmente non lo farà sino alla prossima puntata serale.