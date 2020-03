Un posto al sole (Upas), la TV Soap ambientata a Napoli che va in onda dal 1996, sta continuando a tenere alta la soglia di ascolti su Rai 3 nella sua fascia preserale. Le anticipazioni riguardanti le puntate in onda dal 16 al 20 marzo rivelano che Viola ritornerà a Napoli dove ritroverà suo marito Eugenio Nicotera. Niko verrà a sapere che Susanna si è iscritta al corso di Magistratura. Arianna Landi resterà delusa dall'atteggiamento dei suoi amici. Infine Alex Parisi deciderà di far avere un confronto a Rosaria e Carla.

Un posto al sole, spoiler settimanali 16-20 marzo: Alex organizza un confronto tra sua mamma e Carla

Gli spoiler di Un posto al sole da lunedì 16 a venerdì 20 marzo annunciano che Serena Cirillo e Filippo saranno sempre più lontani. In seguito, Sartori ritroverà un po' di tranquillità stando in compagnia di Cristina. Arianna sarà un procinto di partire, ma sarà molto delusa dal comportamento dei suoi amici che sembreranno non dar peso alla situazione: ben presto, però, la Landi riceverà una bellissima sorpresa del tutto inaspettata.

Intanto Patrizio deciderà di stabilire delle regole chiare per le visite che riceverà nella cantina. Raffaele, amareggiato dalla decisione del figlio, metterà in atto una bizzarra vendetta. Alex, dispiaciuta dall'atmosfera tesa in casa, proverà a organizzare un confronto tra Rosaria e Carla.

Upas al 20 marzo: Viola torna a Napoli, Niko scopre la verità su Susanna

Le Anticipazioni Tv di Un posto al sole in onda la prossima settimana, svelano che Serena e Filippo saranno sul punto di firmare i documenti della separazione consensuale.

Finalmente sarà il tanto atteso giorno della Festa del Papà, momento in cui Viola rientrerà a Napoli con il figlio Antonio per passare l'evento in famiglia. Nel frattempo Niko scoprirà che Susanna si è iscritta, senza parlarne prima con lui, a un concorso in magistratura. In seguito all'emozionante confronto tra Rosaria e Carla, per Alex e Mia sembrerà arrivare un po’ di tranquillità familiare. Marina, determinata a non voler abbandonare Fabrizio, riceverà una soffiata che potrebbe aiutare Rosato a comprovare la sua innocenza.

Una volta firmati i documenti per la separazione consensuale, la Cirillo e il Sartori proveranno a proseguire con le loro vite. Nello stesso momento, Eugenio cercherà in tutti i modi di ammorbidire la tensione con Viola, anche se un pericolo più serio svolazza su i due coniugi. Per finire, risoluta a far scagionare Fabrizio, la Giordano gli comunicherà ciò che ha saputo. Ricordiamo ai telespettatori che tutti gli episodi di "Un posto al sole" sono disponibili sul sito on demand di RaiPlay, del quale è possibile scaricare anche l'applicazione gratuita per cellulari.