Un posto al sole si appresta a regalare al suo pubblico una nuova settimana di programmazione durante la quale non mancheranno colpi di scena e novità inattese, come svelano le anticipazioni della soap opera di Rai 3 dal 16 al 20 marzo. In particolare, al centro della scena ci saranno diverse storyline tra le quali spicca quella incentrata sulla durissima crisi matrimoniale di Filippo e Serena. La Cirillo, dopo aver chiesto al marito la separazione consensuale dovrà affrontare nuove tensioni con lui soprattutto a causa dell’ultimatum dell’uomo che non vuole più vedere Leonardo accanto alla piccola Irene.

Dal canto suo, il figlio di Roberto troverà giovamento dalla presenza nella sua vita di Cristiana, la skipper che ha assunto di recente per la società di chartering. Successivamente, la coppia arriverà a firmare la separazione.

Un posto al sole, spoiler: Patrizio detterà delle regole a Raffaele

Gli spoiler di Un posto al sole dal 16 al 20 marzo svelano anche che inizierà finalmente la convivenza tra Vittorio e Patrizio, ma l’atteggiamento del giovane chef indispettirà Raffaele in quanto suo figlio gli darà delle regole ben precise per fargli visita.

A quel punto, il portiere dei Palazzo Palladini ordirà ai suoi danni una simpatica vendetta. Nel frattempo, Arianna si appresterà a partire per Londra per raggiungere Andrea con il quale dovrà poi partire per il Madagascar per conoscere il bambino che gli è stato assegnato per l’adozione internazionale. La donna, però, sarà molto delusa dal comportamento dei suoi amici che sembreranno indifferenti alla sua partenza: poco dopo però dovrà comunque ricredersi in quanto riceverà una sorpresa inaspettata.

Marina reperirà un’importante informazione per scagionare Fabrizio Rosato

In casa Giordano ci sarà un lieto ritorno con l’arrivo a Napoli di Viola ma le tensioni tra lei ed Eugenio riaffioreranno prepotentemente. Intanto, Marina non si rassegnerà alla detenzione di Fabrizio e cercherà di scoprire chi sia davvero l’assassino di Sebastiano Rosato. La donna riuscirà così a dar la luce a qualcosa di importante che potrebbe scagionare l’uomo.

Niko, nel frattempo, verrà a conoscenza di un segreto di Susanna: la ragazza, infatti, a sua insaputa si è iscritta al concorso per diventare magistrato.

Alex riuscirà ad organizzare un incontro chiarificatore tra Rosaria e Carla

Le trame settimanali di Un posto al sole, infine, sottolineano che in casa di Alex ci saranno litigi e tensioni a causa del conflittuale rapporto tra Carla e Rosaria. La giovane cameriera, così, deciderà di organizzare un incontro tre le due donne per risolvere la situazione: il confronto tra di loro, che risulterà molto intenso e toccante, contribuirà a riportare la pace in famiglia.