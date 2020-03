Brooke Logan e Ridge Forrester faranno finalmente pace. Ebbene sì, le trame delle puntate di Beautiful, trasmesse dal 16 al 20 marzo negli Usa, rivelano che lo stilista scoprirà la vera natura diabolica del figlio Thomas, tanto da chiedere scusa alla moglie per avere dubitato di lei. Wyatt Fuller, invece, sarà diviso tra l'amore di Flo Fulton e quello di Sally Spectra.

Hope e Liam si fidanzano

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate americane in onda da lunedì 16 a venerdì 20 marzo sulla Cbs, rivelano che Douglas diventerà l'eroe di Hope e Liam.

Il bambino, infatti, organizzerà qualcosa che sorprenderà la coppia. A tal proposito, quest'ultima si fidanzerà ufficialmente dopo essere riuscita a smascherare il piano di Thomas durante le nozze con Zoe.

Steffy rivela a Ridge di essere stata manipolata da Thomas

Ridge e Brooke, invece, rimarranno sconvolti quando scopriranno che Thomas ha manipolato Steffy contro Liam. In particolare, il giovane aveva organizzato un piano per dividere Hope da suo marito. Una rivelazione, che scatenerà l'ira di Forrester, visto che sperava che suo figlio fosse cambiato in meglio.

Dall'altro canto, la Logan avrà la certezza di avere avuto ragione a pensare male del figliastro.

Gli spoiler di Beautiful, in onda prossima settimana negli Usa (16-20 marzo) indicano inoltre che Sally eviterà di rispondere alle chiamate della dottor Escobar. La stilista, infatti, non vorrà sapere niente di come poter affrontare gli ultimi giorni della malattia, adesso che è riuscita a tornare tra le braccia di Wyatt.

Un comportamento che desterà i sospetti dello Spencer, il quale cercherà di capire il motivo per cui il dottore invia messaggi di continuo alla Spectra. Più tardi, il ragazzo incontrerà di nascosto Flo. Qui, i due faranno fatica a reprimere i loro sentimenti, tanto che Wyatt vorrebbe raccontare al padre di essere tra due fuochi.

Brooke e Forrester trascorrono una notte di passione

Ridge, invece, si scuserà finalmente con Brooke.

L'uomo, infatti, capirà che Thomas non è cambiato dopo aver appreso che ha manipolato Steffy e Zoe per un suo tornaconto personale. A tal proposito, la coppia trascorrerà una notte di passione per sancire la loro ritrovata armonia. Peccato che la tranquillità di entrambi sarà funestata dalla scoperta di un segreto che potrebbe dividerli per sempre. In proposito, Quinn rimarrà molto incuriosita quando Shauna le racconterà di essere a conoscenza di un segreto che potrebbe influenzare il futuro di Ridge. Di cosa si tratta? In attesa di saperlo, si ricorda che queste puntate di Beautiful saranno visibili tra circa otto mesi in Italia.