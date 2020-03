Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3 da lunedì 23 a venerdì 27 marzo, rivelano che si continuerà ad inasprire lo scontro tra Filippo e Serena. Dopo la separazione consensuale, i due dovranno affrontare le varie problematiche legate alla gestione della loro bambina e, in particolare, la coppia dovrà trovare con una certa urgenza una valida baby sitter per la piccola Irene. Nel frattempo si potrà assistere a un piccolo scontro generazionale tra nonna Giulia e la piccola Bianca.

È importante ricordare che, nonostante gli ultimi eventi abbiano portato all'interruzione delle riprese di Un posto al sole, la soap partenopea verrà comunque trasmessa in modo regolare fino a venerdì 10 aprile.

Una nuova baby sitter per Irene

Dopo aver apposto la firma sui documenti che certificano la loro separazione, Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro) procederanno in modo separato le proprie vite.

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, i due dovranno tuttavia fare i conti con la gestione della piccola Irene (Greta Putaturo).

L'idea di dover prendere una baby sitter per la bambina diverrà però motivo per l'ennesima lite. Non è chiaro se tale proposta venga da uno dei due o se sia comune, ma resta certo il fatto che la coppia non riuscirà a trovare un punto di incontro che soddisfi entrambi su questa delicata questione.

L'iniziativa di Roberto

Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) prenderà un'iniziativa senza consultare suo figlio che avrà la conseguenza di peggiorare ancor di più il rapporto tra Filippo e Serena.

Nel frattempo i due dovranno cooperare per trovare la baby sitter adeguata alla piccola Irene, ma la coppia interagirà il minimo necessario mantenendo un rapporto molto freddo e distaccato. Al momento non risulta essere noto quale sarà l'iniziativa di Roberto, né su chi cadrà la scelta della baby sitter, ma resta il fatto che la Cirillo e Sartori saranno ormai definitivamente separati.

Un nuovo amico per Bianca

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, si rivedranno Giulia (Marina Tagliaferri) e la piccola Bianca (Sofia Piccirillo). Accantonata la questione della truffa romantica, nonna Poggi avrà modo di rilassarsi e interagire con la sua nipotina, tuttavia le due avranno un piccolo diverbio. A quanto pare la piccola Boschi porterà in casa un nuovo amico, ma sua nonna non sarà affatto d'accordo nell'accoglierlo. Purtroppo non ci sono elementi che lascino capire chi possa essere questo amico e perché Giulia, solitamente così ospitale, sia contraria. Potrebbe ovviamente essere un bambino, ma resta interessante l'utilizzo del termine accogliere, che lascia pensare a qualcuno che abbia bisogno di particolari cure e attenzioni.