Come un fulmine a ciel sereno, Adriana Volpe, una delle protagoniste assolute dell’ultima edizione del Grande Fratello VIP, mette a tacere tutte le voci di un possibile allontanamento dal marito Roberto a causa della sua amicizia con il modello Andrea Denver. Proprio oggi, attraverso un post, pubblicato sul suo profilo Instagram, la conduttrice ha voluto chiarire, una volta per tutte, la reale situazione. ‘Mi tolgo un sassolino dalla scarpa, non montate nessuna storia tra me e Denver’. Insomma, la Volpe ha voluto sottolineare come tra lei e il modello non ci sia altro che una bella amicizia e nessun interesse romantico o sentimentale.

Erano stati i fan dei due concorrenti a notare un dettaglio abbastanza particolare: Adriana e il marito Roberto hanno smesso di seguirsi su Instagram. Da lì si è iniziato a parlare di una vera e propria crisi coniugale tra i genitori di Giselle.

Adriana Volpe chiude ad ogni possibile flirt con Andrea Denver

Agli occhi dei telespettatori del Grande Fratello VIP, l’attrazione tra i due concorrenti era molto palese: tanti sono stati i momenti che Andrea e Adriana hanno passato insieme all’interno della casa ma nessuno dei due aveva mai smentito o confermato.

Il modello, ancora adesso, è fidanzato con la bella Anna Wolf e non pare sia intenzionato a lasciarla. Solo oggi la Volpe frena tutti i fan, che già stavano immaginando una possibile relazione tra i due gieffini: ‘Non sono una spada con la tecnologia ma tutto dovrebbe essere già ripristinato. Non posso più assentarmi dai social per 24 ore che succede il delirio!’. Insomma Adriana, con il riferimento alla tecnologia, pare voglia mettere a tacere le dicerie sulla possibile crisi coniugale con il marito.

Che i like mancati e il follow non più evidente siano dovuti ad una incapacità della conduttrice a gestire al meglio il suo profilo Instagram?

Andrea Denver riceve la foto di Adriana Volpe

Nella casa del Grande Fratello VIP, dove i sette concorrenti rimasti si stanno godendo l’ultima settimana di gioco in attesa della grande finale, in cui si scoprirà finalmente il vincitore di questa edizione, i ragazzi hanno ricevuto le foto scattate nel corso dei mesi trascorsi insieme.

A fare scalpore sui social, tra le tante foto, è stata quella che ritraeva Denver con la conduttrice italiana, ritratti entrambi in piscina, a bordo di una tavola da surf. A fare esplodere il web è stato proprio il comportamento del modello: appena avuta la foto ha iniziato a baciarla all’impazzata, suscitando l’imbarazzo degli altri suoi compagni d’avventura. Anche la stessa Paola di Benedetto ha detto: ‘Andrea tu hai problemi’. Pare, in ogni caso, che tra i due ci sia solamente una grande amicizia. Chissà se domani sera, 8 aprile, nel corso della finale, si tratterà questo scottante argomento.