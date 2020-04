Venerdì 3 aprile è stata trasmessa su Canale 5 la finale del Serale di Amici 19. Terminata la prima sfida tra i quattro finalisti, alcuni telespettatori del programma hanno criticato Maria De Filippi su Twitter. Secondo alcuni, la conduttrice per difendere Nicolai Gorodeskii dal comportamento di Alessandra Celentano e Timor Steffens, si sarebbe dimenticata di premiare Javier Rojas come vincitore del circuito danza.

Tutto è accaduto con l'eliminazione dell'allievo ucraino. La giuria esterna ed i professori a causa delle norme restrittive per il Coronavirus, non hanno potuto salutare fisicamente il ballerino.

Per questo motivo si sono alzati tutti in piedi ed hanno applaudito Nicolai; al saluto "virtuale" però non hanno partecipato né la maestra Celentano né Timor.

Maria De Filippi riprende la maestra Celentano

Il comportamento di Alessandra Celentano e Timor Steffens è stato mal digerito dalla conduttrice di Amici 19. Maria De Filippi ha fatto notare a entrambi i professori di essere stati dei maleducati.

Sebbene la maestra di ballo abbia precisato che non si è mai alzata per nessuno, la De Filippi ha replicato piccata: "Non litighiamo, è la finale".

Poco dopo la conduttrice è ritornata sui suoi passi: "Adesso non ci si può stringere la mano, non ci si può abbracciare. Alzarsi in piedi è un segno d'educazione".

Ma solo a me Maria sembra troppo nervosa ultimamente? Scene un po' assurde, no?#Amici19 — Daninseries (@Daninseries) April 3, 2020

Le parole di 'Queen Mary' non sono affatto piaciute ad alcuni telespettatori. Scendendo nel dettaglio, un telespettatore ha pubblicato un tweet al vetriolo contro la conduttrice: "Ma solo a me Maria sembra troppo nervosa ultimamente?

Scene un po' assurde".

Javier premiato in ritardo dalla conduttrice di Amici

Nella discussione con Alessandra Celentano e Timor Steffens, Maria De Filippi si è dimenticata di decretare Javier Rojas come vincitore del circuito danza.

La dimenticanza della conduttrice ha mandato su tutte le furie alcuni telespettatori del programma. Su Twitter, un utente ha punzecchiato la padrona di casa: "Maria talmente urtata per l'eliminazione di Nicolai che si dimentica di dichiarare Javier vincitore.

Sono sconvolta dalla conduzione che la De Filippi sta conducendo da qualche mese a questa parte".

Maria talmente scazzata per l'eliminazione di Nicolai che si dimentica di dichiarare Javier vincitore. Io sono sconvolta dalla conduzione che la De Filippi sta conducendo da qualche mese a questa parte. #amici19 — luluriant ✨ (@peularis) April 3, 2020

In effetti, la conduttrice di Amici19 in un primo momento si è dedicata a Nicolai Gordeskii per salutarlo nel migliori dei modi, seppur restando distanti. Inoltre la De Filippi ha ripreso il comportamento dei due professori di ballo. Appena possibile però, il pensiero è andato subito al ballerino cubano.

La stessa presentatrice televisiva ha sottolineato, di essersi dimenticata di aver detto una cosa importantissima al Rojas: "Tu hai vinto il circuito danza. Ti sei portato a casa 50 mila euro".