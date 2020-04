Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta su Rete 4 con la soap opera Tempesta d'amore, che andrà in onda anche per tutta la settimana che va dal 13 al 17 aprile 2020 in prima visione assoluta. I colpi di scena non si faranno attendere e in particolar modo Andrè finalmente riuscirà a passare del tempo con Linda e soprattutto a sorprenderla con una serata speciale al punto che i due arriveranno ad un passo dal fatidico bacio. Riusciranno a rompere il ghiaccio in maniera definitiva?

Tempesta d'amore, anticipazioni al 17 aprile 2020: Annabelle pentita con Denise, Linda delusa da Andrè

Le anticipazioni delle nuove puntate di Tempesta d'amore in programma su Rete 4 fino al 17 aprile 2020, inoltre, rivelano che Valentina farà una proposta a Fabien: gli chiederà di andare a vivere insieme, sotto lo stesso tetto, ma la sua reazione non sarà per nulla positiva e si mostrerà decisamente contrario a questa decisione.

Occhi puntati anche su Denise e Joshua, i quali sono diventati ufficialmente marito e moglie dopo la celebrazione del fatidico matrimonio.

E prima di andare via e di partire per Parigi, Denise deciderà di andare a far visita ad Annabelle, la quale si cimenterà nella parte e si mostrerà pentita e amareggiata.

Gli spoiler delle nuove puntate di Tempesta d'amore, inoltre, rivelano che Linda scoprirà dei dettagli a dir poco sconvolgenti che riguardano il passato di Andrè. A confidarglieli sarà Natasha, che la lascerà decisamente senza parole al punto che Linda deciderà di chiudere definitivamente la relazione appena nata con Andrè.

E poi ancora al Fursthenof arriveranno due militari dell'esercito che saranno alla ricerca di Tim. Il motivo? L'uomo si è preso un permesso che non gli spettava e per questo motivo deve rientrare al più presto. Franzi, però, apparirà preoccupata per il suo uomo e così deciderà di proteggerlo, senza sapere che in questo modo finirà per rendere tutto ancora più difficile.

Andrè deve riconquistare di nuovo Linda

Andrè sospetta che alla base delle rivelazioni fatte a Linda ci sia suo fratello Werner, ma dovrà ricredersi e finirà per chiedergli scusa. A questo punto, però, l'uomo è intenzionato a riconquistare nuovamente la fiducia di Linda e sarà pronto a tutto pur di farlo, anche mettersi d'accordo con Jessica.

Le anticipazioni delle nuove puntate di Tempesta d'amore in onda fino al 17 aprile, inoltre, rivelano che Lucy e Paul daranno una grande mano a Linda per l'apertura del suo cafè. Franzi, invece, proprio non riuscirà a togliersi di testa quell'affascinante cavaliere che le ha fatto perdere la testa e tra i due anche in questi episodi ci sarà un nuovo incontro.