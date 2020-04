Le anticipazioni della soap opera americana Beautiful prospettano molte sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che verranno trasmesse da lunedì 6 a venerdì 10 aprile, Thomas sarà assai grato a Hope per come la donna si è comportata con Douglas, e vorrà ricambiare il favore al più presto facendo qualcosa per lei. Più tardi Shauna tornerà improvvisamente a Los Angeles, così potrà stare vicino a sua figlia Florence. Quest'ultima, intanto, sarà desiderosa di scoprire la vera identità del padre biologico e trascorrerà diverso tempo insieme a Wyatt, con il quale si confronterà sulla situazione.

In seguito, Shauna si recherà dalla sua cara amica Quinn, con la quale aveva perso i rapporti da alcuni anni e le confiderà che in realtà non vuole rivelare la verità a sua figlia Flo riguardo l'identità del padre. Di seguito i dettagli delle anticipazioni di Beautiful.

Thomas riconoscente nei confronti di Hope

Nelle puntate di Beautiful che andranno in onda dal 6 al 10 aprile, Thomas sarà notevolmente riconoscente nei confronti di Hope, poiché la donna si è comportata molto bene con Douglas. Così Thomas chiederà alla Logan cosa possa fare per lei, soprattutto per cercare di alleggerire il suo dolore per la morte di Beth.

In seguito, Florence parlerà con sua madre al telefono e le racconterà di Wyatt. Quest'ultimo deciderà di recarsi a casa di Flo per farle una visita a sorpresa, poiché vorrà rimanere al fianco della donna quando questa scoprirà l'identità di suo padre attraverso i risultati del DNA. Frattanto Florence sarà assai felice di vedere Wyatt, poiché avrà ancora la speranza che tra loro possa scattare di nuovo l'amore.

Beautiful Spoiler: Shauna va a trovare Quinn

Shauna, la madre di Florence, tornerà a Los Angeles a sorpresa per stare al fianco di sua figlia. Appena tornata in città, la donna andrà subito a trovare la sua amica Quinn, la quale non vede da parecchi anni. Nel frattempo, Flo si confronterà insieme a Wyatt riguardo suo padre ma non saprà ancora la sua identità, mentre Quinn e Shauna parleranno di Bill.

Successivamente Shauna confesserà alla sua amica di non voler svelare a Florence la vera identità del padre, secondo la donna sua figlia non dovrà mai sapere la verità.

Dove guardare le puntate di Beautiful in streaming online

Nell'attesa che vadano in onda le future puntate di Beautiful è possibile rivedere in streaming online alcune delle puntate già trasmesse in tv, attraverso l'apposito sito MediasetPlay.it. All'interno della piattaforma dedicata si possono trovare anche alcuni 'extra' interessanti, relativi agli spoiler e ai personaggi della soap americana.