Intrighi e nuove trame nelle prossime puntate di Beautiful: le anticipazioni americane raccontano che Thomas perderà completamente il controllo, terrorizzando sia Hope che suo figlio Douglas.

Il segreto sullo scambio di culle di Beth ha i giorni contati e, quando verrà tutto alla luce, i colpevoli pagheranno. Tutti tranne Thomas che, oltre a farla franca, riuscirà a prendere in giro il detective Sanchez fugando ogni sospetto sulla morte di Emma Barber.

Ridge non avrà alcuna pietà e chiamerà la polizia, che metterà le manette ai polsi di Flo, mentre Reese finirà in custodia cautelare a Londra, perdendo ogni possibilità di esercitare la professione medica.

Hope, inorridita da quanto appreso, chiederà aiuto a Justin per annullare il matrimonio con Thomas Forrester che, ovviamente, perderà la ragione e finirà con l'attirare la Logan Jr alla casa sulla scogliera per metterla in trappola.

Beautiful anticipazioni: Thomas perde il controllo

Nelle prossime puntate, Steffy dovrà affrontare il dolore per la perdita di Phoebe che, in realtà, è Beth. Hope si rivolgerà a Justin per mettere fine al suo matrimonio. Nel frattempo, il detective Sanchez indagherà sul ruolo di Thomas Forrester nella morte di Emma Barber (Nia Sioux).

Thomas, in attesa che ci calmino le acque, chiederà al pericoloso Vincent di poter soggiornare nel suo appartamento. Quando verrà a sapere che Hope ha chiesto l'annullamento, perderà completamente il controllo. Il giovane Forrester inoltre se la prenderà con Douglas che, inavvertitamente, è stato colui che ha permesso a Liam di scoprire la verità su Beth. Thomas dirà al piccolo che ora non potrà più avere una madre, spaventandolo a morte.

Il bimbo troverà rifugio solo nelle braccia di Hope.

La trappola

Hope chiederà di nuovo l'aiuto di Justin, questa volta per un'azione legale meno dolorosa. È necessario che l'adozione di Phoebe/Beth venga annullata, in modo che torni ad essere la madre a tutti gli effetti di sua figlia. Quando Hope e Liam daranno la notizia a Steffy, questa scoppierà in lacrime, ormai certa di non avere più alcuna possibilità di tenere con sé la dolce Phoebe, adottata con tanto amore.

Stando alle anticipazioni di Beautiful, Thomas Forrester attirerà Hope Logan nella casa sulla scogliera di Malibu, non certo con intenzioni pacifiche. Brooke e Ridge, rendendosi conto del pericolo, si precipiteranno alla villa, sperando di arrivare in tempo. Le cose prenderanno una piega tragica, visto che uno di questi personaggi finirà per cadere rovinosamente sugli scogli. A chi verrà riservata questa sorte? Non resta che attendere le prossime puntate per scoprire tutti i dettagli.