Colpo di scena nelle puntate appena andate in onda negli Usa, dove verrà svelato l'inganno di Sally Spectra, la quale non starà affatto per morire a causa di una malattia terminale. Con grande sorpresa dunque, i numerosissimi fan di Beautiful, scopriranno che la Spectra non ha nessuna malattia terminale e che le sue bugie erano mirate a far tornare l'ex fidanzato Wyatt da lei.

Beautiful, spoiler Usa: Sally malata terminale, le resta un mese di vita

Stando agli spoiler riguardanti gli ultimi episodi di Beautiful trasmessi negli Stati Uniti, Sally non solo non è più fidanzata con Wyatt, ma comincerà ad avvertire degli strani malesseri come le vertigini e un tremore incontrollabile alle mani.

La Spectra quindi, si recherà in ospedale per effettuare dei controlli e dove, tra le altre cose, incontrerà anche Katie, alla quale confiderà i suoi strani malesseri. La Logan deciderà di stare accanto a Sally e la accompagnerà anche quando dovrà ritirare gli esiti degli esami svolti. Il medico avrà una notizia sconvolgente per la Spectra: la giovane infatti, sarà gravemente malata e le resterà solo un mese di vita.

Beautiful, Wyatt scopre che Sally è in fin di vita e le vuole stare accanto

Una diagnosi devastante che sconvolgerà Sally la quale, in lacrime, abbraccerà Katie, facendole promettere di non rivelare a nessuno le sue condizioni di salute.

La Spectra non vorrà essere oggetto della pietà di nessuno, ma Katie verrà meno al patto stretto con la ragazza e svelerà prima a Bill e poi a Wyatt, che Sally è in fin di vita. Gli Spencer saranno sconvolti dalle rivelazioni di Katie, soprattutto Wyatt che, nel frattempo, si sarà fidanzato con Flo. Il giovane parlerà con la Fulton della situazione, dicendole di voler stare accanto alla ex compagna in questo delicato momento.

Di comune accordo quindi, i due fingeranno di essersi lasciati, per permettere a Wyatt di ospitare Sally a casa sua.

Anticipazioni Beautiful: Sally ha ingannato tutti, non sta per morire

I tremori alle mani e le vertigini continueranno a dare fastidio a Sally, la quale sembrerà terrorizzata all'idea di dover morire. Sarà Wyatt a supportarla e darle sostegno anche se, dalle anticipazioni che giungono direttamente dall'America, si scoprirà che il tutto sarà stato solo un inganno architettato da Sally con la complicità della dottoressa Escobar, al solo scopo di riconquistare Wyatt.

Da quanto si apprende infatti, la Spectra era sicura che Katie avrebbe spifferato tutto sulla sua malattia a Wyatt, aiutandola inconsapevolmente nel suo piano.

Nessun addio quindi per l'attrice Courtney Hope, che da anni riveste con successo i panni di Sally Spectra in Beautiful.