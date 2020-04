Una nuova ed appassionante puntata di Beautiful attende i fan nel pomeriggio del 24 aprile, in particolare Shauna giungerà alla conclusione che sia meglio non rivelare a Hope la verità su Beth. La madre di Flo infatti, avrà timore delle conseguenze che tale rivelazione potrebbe comportare, visti anche i privilegi che Flo ha acquisito, ora che è entrata a far parte della famiglia Logan. Intanto Liam e Hope saranno sempre più distanti.

Anticipazioni Beautiful: Shauna combattuta se rivelare o meno la verità su Beth

Anche nel prossimo episodio del 24 aprile, continueranno gli intrighi legati all'adozione di Phoebe che, come noto, è in realtà la figlia creduta morta di Hope. Dopo aver saputo tutta la verità da Flo, Shauna sarà sconvolta e penserà che la cosa migliore da fare sia quella di raccontare tutta la verità alla diretta interessata, ponendo fine al suo strazio.

Shauna, vorrà prima confrontarsi con l'amica Quinn ma, nel corso della conversazione, la Fulton non riuscirà a rivelarle il terribile inganno.

Dal canto suo, Quinn le farà presente come, il fatto di essere entrata a far parte della famiglia Logan, sia per Flo una fortuna da non lasciarsi sfuggire. Per tale motivo, ripensando alle parole dell'amica, Shauna sembrerà fare un passo indietro, ripensando alle conseguenze che la confessione della verità sulla piccola Beth comporterebbe per Flo.

Flo e Shauna continuano a mantenere il segreto su Beth nella puntata del 24 aprile

Shauna e Flo si ritroveranno quindi ancora a discutere sullo squallido piano di Reese e sul da farsi. Nonostante Shauna sia consapevole che la cosa giusta da fare sarebbe rivelare la verità a Hope, convincerà invece Flo a continuare a mantenere Il Segreto. Il tutto per non perdere i vantaggi che l'ingresso nella famiglia Logan le ha regalato.

Nel frattempo, le anticipazioni riguardanti il prossimo episodio svelano che tra Liam e Hope le cose non staranno andando affatto bene. La Logan sembrerà allontanare sempre più il marito, segno di una certa crisi nel loro matrimonio. Hope confesserà all'uomo di essere in pensiero per le bambine ancora in Europa con Steffy e gli farà notare come la figura del padre sia importante per la crescita serena di Kelly e Phoebe. Lo Spencer cambierà argomento e inviterà la moglie a cena, ma la giovane preferirà rimanere a casa in tutta tranquillità, rifiutando anche il suo abbraccio.

Questo e molto altro nella prossima puntata di Beautiful, in onda il 24 aprile su Canale 5, nel consueto orario delle ore 13:40.

Si ricorda inoltre che, sul sito Mediaset play, è possibile rivedere le puntate già andate in onda.