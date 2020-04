Gli spoiler della nota soap opera Beautiful, come di consuetudine, sono ricchi di novità e colpi di scena. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 20 a venerdì 24 aprile, Florence deciderà di raccontare tutta la verità a Shauna riguardo l'adozione della piccola Phoebe. Così la madre, alquanto sorpresa, scoprirà che Phoebe in realtà è la piccola Beth, la figlia di Hope ormai creduta deceduta. La donna sarà notevolmente sconvolta dalla notizia, ma consiglierà alla figlia di raccontare tutti i particolati della vicenda a Hope.

Di seguito i dettagli delle anticipazioni di Beautiful.

Florence e Shauna vengono accolte dalle sorelle Logan

Nelle puntate di Beautiful che verranno trasmesse dal 20 al 24 aprile, Florence e sua madre Shauna saranno accolte con grande affetto dalle sorelle Logan. Brooke, Donna e Katie saranno assai felici di conoscere meglio la figlia del loro fratello Storm. In seguito le sorelle Logan, insieme a Hope e Wyatt, si confronteranno con Florence riguardo la piccola Phoebe, ma rimarranno sconvolti quando scopriranno che la madre di Flo era all'oscuro della gravidanza di sua figlia.

Shauna, infatti, scoprirà della gravidanza di Flo e della bambina data in adozione soltanto in quel momento e la sarà notevolmente stupita. Così una volta rimasta sola con Florence, le chiederà ulteriori spiegazioni in merito. Flo non riuscirà più a mantenere il suo atroce segreto, per questo deciderà di confessare tutta la verità alla madre: le racconterà di essere stata coinvolta da Reese nell'adozione della piccola Phoebe, la quale in realtà è Beth la figlia di Hope, ormai creduta deceduta.

Ridge, Eric e Liam scoprono che Flo è diventata un membro della famiglia Logan

Ridge, Eric e Liam scopriranno che Florence è diventata a tutti gli effetti un nuovo membro della famiglia Logan. Gli uomini saranno assai meravigliati della notizia, ma allo stesso tempo avranno il timore che la novità possa portare strane conseguenze all'interno della famiglia. Per tale ragione Ridge, Liam ed Eric decideranno di non dire nulla a Steffy, per evitare di turbare la sua serenità e quella delle sue bambine.

Dopo aver saputo tutta la verità sulla vicenda dell'adozione, Shauna pretenderà che sua figlia Florence racconti tutta la vicenda a Hope una volta per tutte, ma vorrà chiedere un consiglio anche alla sua amica Quinn riguardo la complicata situazione.

In attesa dei nuovi episodi di Beautiful, è possibile guardare in streaming alcune delle puntate già trasmesse, registrandosi gratuitamente sul sito Mediaset Play. Nella piattaforma dedicata si possono trovare anche alcuni extra relativi ai personaggi di Beautiful.