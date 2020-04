La telenovela spagnola Il Segreto, tra qualche settimana stupirà il pubblico italiano. Le vicende dello sceneggiato subiranno una vera e propria svolta per via di un salto temporale di quattro anni. Negli episodi in onda su Canale 5 entro la metà di aprile 2020, la diabolica Francisca Montenegro (Maria Bouzas), dopo aver abbandonato Raimundo Ulloa (Ramon Ibarra), si riaffaccerà a Puente Viejo. La storica darklady, mentre suo marito continuerà a cercarla disperatamente, soggiornerà in gran segreto nella tenuta di una sua cara amica, la marchesa Isabel de Los Visos (Silvia Marsò).

In particolare, Francisca non vorrà che i paesani vengano a conoscenza del suo ritorno poiché, prima di farsi rivedere, vorrà riprendersi tutto ciò che ha perso a seguito della distruzione del quartiere iberico.

Fernando distrugge Puente Viejo, Raimundo ritorna senza la moglie

Presto, i telespettatori italiani della serie tv Il Segreto assisteranno ad una vera rivoluzione a causa del malvagio Fernando Mesia, che dopo la morte del sottosegretario Gracia Morales si vendicherà. Il figlio del defunto Olmo, prima di esalare l’ultimo respiro per mano di Maria Castaneda, distruggerà l’intero borgo spagnolo con un devastante incendio, costringendo quasi tutti gli abitanti a darsi alla fuga.

Tra i tanti abbandoni, persino Francisca e Raimundo saluteranno Puente Viejo, trasferendosi a Madrid. In seguito, nelle trame ci sarà un salto temporale di ben quattro anni, e i cittadini rivedranno il padre di Emilia, che a gran sorpresa si presenterà nella locanda di Marcela e le farà sapere di non avere nessuna traccia della moglie. In diverse circostanze, l’anziano uomo si mostrerà parecchio affranto e farà sapere alle sue vecchie conoscenze che Francisca si è allontanata da lui senza dargli nessuna delucidazione.

A questo punto, l’ex locandiere sottolineerà alla Del Molino di aver rimesso piede nello storico quartiere proprio con la speranza di potersi ricongiungere con la sua dolce metà. Successivamente l’Ulloa, Senior disposto a tutto per ritrovare la propria amata, sottoporrà ad un interrogatorio anche Ignacio Solozabal, il nuovo proprietario de La Casona. Raimundo, dopo aver parlato con il nuovo arrivato, si rassegnerà all’idea di poter riabbracciare la Montenegro con la certezza che non sia tornata affatto a Puente Viejo come sperava.

L’Ulloa si mette in viaggio, Francisca si rifugia nella tenuta di Isabel

Proprio quando il nonno di Matias si metterà in viaggio con la convinzione che prima o poi troverà sua moglie, la diretta interessata tornerà in scena. In particolare, prima di rivedere la darklady nella soap opera, i fan ascolteranno una curiosa conversazione della marchesa Isabel De Los Visos. Quest’ultima ordinerà alla sua domestica Antonita di preparare una camera per un’ospite in un’ala segreta de La Habana. La ricca borghese, inoltre, inviterà la sua fidata inserviente a non far sapere a nessuno la novità, neanche ai suoi figli Tomas e Adolfo, facendo addirittura in modo che non siano a casa quando accoglierà la nuova arrivata.

Ovviamente si tratterà proprio di Francisca Montenegro, che busserà alla tenuta dell’aristocratica e la ringrazierà per averle dato la possibilità di nascondersi. A questo punto, la madre del defunto Tristan spiegherà la ragione della sua scelta, facendo sapere alla marchesa che uscirà allo scoperto soltanto quando riavrà il potere di un tempo. Inoltre, la moglie di Raimundo si congratulerà con Isabel sia per aver acquistato alcune terre di Puente Viejo al suo posto e, soprattutt,o perché le prometterà di aiutarla a farla rientrare in possesso della sua villa. Infine, tramite un nuovo dialogo tra le due ricche donne, si scoprirà che la marchesa de Los Visos in realtà era la moglie di un cugino di Salvador Castro, il primo marito della Montenegro.