Ieri sera martedì 14 aprile è andata in onda l'ultima appassionante puntata di Pechino Express, l'adventure game targato Rai Due che ogni anno coinvolge sempre più telespettatori. La corsa finale è terminata a Seoul, dove a trionfare sono state le Collegiali, le due piccole del gruppo.

Il riassunto della finale e la prima eliminazione

L'ultima tappa dell'ottava edizione di Pechino Express è partita da Sewon dove, dopo una lezione di alfabeto coreano, le tre coppie rimaste in gara, le Collegiali, le Top e i Wedding Planner sono partite in autostop per la capitale Seoul.

Arrivati al monumento dedicato al cantante coreano Psy, i concorrenti hanno fatto tappa alla Starfield Library per una prova da superare. Giunti alla bandiera rossa di Pechino Express, ad attendere i finalisti c'era Costantino insieme a tre ospiti: per l'ultima sera in Corea del Sud, infatti, alle tre coppie è stato fatto un regalo, ovvero una serata all'insegna del divertimento tra ristoranti, spa e quartieri moderni, senza bisogno di cercare un alloggio per la notte.

La gara è ripartita l'indomani, ma dopo le ultime missioni, offrire una colazione italiana ai coreani facendoli fermare mentre correvano a lavoro, e varie prove al Gwangjang Market, un grande mercato di street food coreano, al traguardo finale di tappa a Gyeongbokgung, il viaggio avventuroso delle Top si è fermato: le bellissime modelle sono arrivate ultime classificandosi quindi terze.

La corsa finale a due

La corsa finale a due tra i favoritissimi Wedding Planner e le Collegiali è stata una gara all'ultimo respiro: dopo una prova di ballo sulle note di due famosissime canzoni nello stile k-pop, giudicata da una cinquantina di appassionati del genere, i Wedding Planner hanno vinto e si sono aggiudicati un importantissimo vantaggio: partiti con cinque minuti di anticipo rispetto alle Collegiali, Enzo e Carolina non son però riusciti a sfruttarlo vedendosi sfumare la vittoria, che sembrava certa, proprio negli ultimi minuti.

Nel magico scenario del Parco Olimpico di Seoul trionfano le giovanissime Collegiali con sorpresa da parte di tutti.

Nicole Rossi e Jennifer Poni: due diciottenni alla conquista di Seoul

Nicole Rossi e Jennifer Poni erano già conosciute al pubblico di Rai Due per aver partecipato ad un altro grande successo della rete, Il Collegio. All'inizio di Pechino Express sembravano due pesci fuor d'acqua, timide e impacciate, davano l'impressione di essere tra le prime possibili eliminate.

Invece tappa dopo tappa sono incredibilmente cresciute, non solo nel gioco, capendone le dinamiche, ma anche personalmente e come coppia. Hanno saputo integrare bene i loro due caratteri così diversi, grintoso quello di Nicole e più dolce e sensibile quello di Jennifer, scontrandosi e ricucendo gli strappi come due piccole grandi donne. In un reality difficile e davvero complicato, quella di Nicole e Jennifer è la vittoria di tutta una nuova generazione piena di entusiasmo per la vita e vogliosa di mettersi in mostra in tutto il suo potenziale.