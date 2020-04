Emozionanti novità in arrivo per i fans di Beautiful, la soap opera americana da oltre trent'anni presente nel palinsesto di Canale 5. Le trame in onda dal 13 al 18 aprile, raccontano che Flo Fulton capirà di non essere la figlia di Bill Spencer. La giovane, in particolar modo, si sottoporrà ad un test del Dna, che attesterà di essere la figlia di Storm Logan, nonché cugina di Hope. Peccato che Shauna avesse dichiarato che era figlia del ricco magnate. Dall'altro canto, quest'ultimo e Wyatt faranno salti dalla gioia dopo aver scoperto l'esito delle analisi.

Beautiful anticipazioni dal 13 al 18 aprile: Shauna ha mentito sulla paternità di Bill

Le anticipazioni di Beautiful, in programma lunedì 13 a sabato 18 aprile su Canale 5, raccontano che Bill convocherà Wyatt nel suo studio per confessargli che Flo potrebbe essere sua sorella. Un incontro padre e figlio a cui assisteranno anche Quinn e Shauna (Denise Richards). Nel frattempo, la giovane Fulton attenderà con ansia l'esito del test del Dna, dal quale arriverà una sconcertante verità. I risultati, infatti, non daranno ragione all'amica della Fuller, tanto che sua figlia scoprirà di essere una Logan.

Flo è la figlia di Storm, Wyatt felice

Stando alle trame di Beautiful, che saranno in onda dal 13 aprile sul canale del Biscione, si evince che ci saranno dei grossi colpi di scena che lasceranno senza parole i fans delle vicende ambientate a Los Angeles. Nel dettaglio, Wyatt e Bill appariranno contenti di non essere imparentati con Flo (Katrina Bowden). Dall'altro canto, quest'ultima apprenderà di essere la figlia biologica di Storm, il fratello di Brooke (Katherine Kelly Lang) morto suicida per donare il suo cuore alla sorella Katie (Heather Tom).

La giovane Fulton vuole raccontare ad Hope la verità su Beth

Successivamente tutta l'attenzione sarà catalizzata sulle conseguenze di tale rivelazione che cambierà il corso degli eventi per sempre. In particolare, la giovane Fulton comincerà ad accusare dei sensi di colpa nei confronti di Hope (Annika Noelle), visto che aveva aiutato il dottor Reese a ripianare i suoi problemi finanziari, vendendo la piccola Beth a Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) per un'esorbitante cifra.

Per questo motivo, la figlia di Shauna penserà addirittura di raccontare la verità alla Logan, se non venisse interrotta dalla madre, Quinn (Rena Sofer) e Wyatt. Tuttavia, la complice di Reese dimostrerà di non riuscire a mantenere il riserbo sul segreto di Beth ancora molto a lungo. Si prevede, quindi, una settimana ricca di emozioni per i fans della soap opera, che potranno rivedere gli appuntamenti persi in modalità on demand sulla piattaforma 'Mediaset Play'.