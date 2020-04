Domenica 12 aprile, dalle ore 14:00 su Rai 1, andrà in onda una nuova puntata di Domenica In. Il programma, condotto da Mara Venier, terrà compagnia al pubblico anche nel pomeriggio pasquale. Tutti gli ospiti saranno in collegamento dalle loro abitazioni, come già avvenuto nelle scorse settimane. Ciò a causa dei decreti governativi emanati nelle scorse settimane che hanno come obiettivo quello di prevenire il rischio di diffondere il contagio. Tra gli ospiti, molti volti del cinema italiano, tra cui Daniele Liotti e Gina Lollobrigida.

Gina Lollobrigida racconterà come passerà la Pasqua a casa

Come detto, una degli ospiti più attesi sarà Gina Lollobrigida. La donna, oggi 92 enne, è una delle attrici italiane più famose sia a livello nazionale che internazionale. Lunghissima la lista dei premi e riconoscimenti che la donna ha ricevuto nel corso della sua carriera: a livello nazionale si annoverano sette i David di Donatello (il primo ottenuto nel 1956 mentre l'ultimo, alla carriera, ottenuto nel 2016) e due Nastri di Argento (nel 1954 e nel 1963).

Per quanto riguarda i riconoscimenti ottenuti all'estero, invece, Gina può vantare un Golden Globe e una stella a Hollywood sulla Walk of Fame. Anche l'attrice passerà la Pasqua a casa in compagnia dei suoi amati cani. Durante il collegamento con Mara Venier l'attrice italiana parlerà anche della situazione che il nostro Paese sta vivendo. Infine è probabile che durante il collegamento con il programma si possa ricordare anche Lucia Bosè, amica di entrambe le donne e scomparsa recentemente proprio a causa del Coronavirus.

Domenica In, gli altri ospiti

Per quanto riguarda gli altri ospiti, atteso il cast del film 'Un figlio di nome Erasmus', in uscita sul canale in streaming 'Primafila Premiere'. Saranno dunque in collegamento Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Ricky Memphis. Atteso per un collegamento anche Daniele Liotti, che da diverse stagioni è il protagonista della fiction Rai 'Un passo dal cielo'. Ampio spazio sarà dedicato poi alla musica: attesa in collegamento Donatella Rettore, che recentemente si è dovuta sottoporre a un delicato intervento chirurgico.

In collegamento anche la tenore Katia Ricciarelli, che canterà insieme al tenore Alfio Bonanno la celebre canzone 'Halleluja'. Sempre per quanto riguarda la musica è atteso Francesco Renga, che si collegherà dalla sua casa di Brescia (una delle zone maggiormente colpite dall'epidemia). Un focus sul mondo animale verrà svolto grazie all'ospitata dell'onorevole Michela Vittoria Brambilla, da sempre in prima fila nella lotta per il benessere degli animali. Infine spazio anche a un simbolo vero e proprio della Pasqua come le uova di cioccolato, che verranno confezionate in diretta dal celebre pasticcere Ernst Knam.