Ad un mese dalla nascita della primogenita Arya, Clarissa Marchese è già tornata in forma perfetta. Intervistata dal settimanale Mio, l'ex Miss Italia ha confidato di aver vissuto bene tutta la gravidanza ma anche il primo periodo a tre. Federico Gregucci, l'ex corteggiatore Uomini e donne che lei scelse alla fine del suo percorso da tronista e che è divenuto suo marito nel 2019, è un padre attento e presente. Inoltre, anche se le famiglie dei due neogenitori non li hanno potuti raggiungere a Miami dove loro vivono adesso, a causa dell'emergenza sanitaria, hanno subito trovato un buon equilibrio.

L'idea di un secondo figlio fa già parte dei loro piani futuri.

Il cambiamento del corpo di Clarissa in gravidanza

''Non ho avuto molti problemi, non ho sperimentato nausee né fastidi e ho vissuto benissimo anche il cambiamento del mio corpo'', ha rivelato Clarissa a Mio parlando della sua gravidanza. L'ex tronista ha raccontato come sta vivendo il suo nuovo equilibrio familiare e ha riservato parole importanti per suo Federico. ''Lui è molto presente come papà e di questo gli sono molto grata'', ha raccontato la Marchese parlando del marito che non si perde un bagnetto della sua piccolina.

Clarissa dopo è passata a raccontare come ha vissuto le modifiche estetiche: durante i nove mesi di gestazione ha preso solo 14 chili, di cui 10 persi già dopo il parto. A distanza di un mese è tornata al suo peso forma, anche perché ha sempre seguito un'alimentazione sana ed uno stile di vita corretto. ''Ho sempre rispettato il mio corpo: sapevo che avrei potuto ritrovare le mie forme subito'', ha proseguito Clarissa.

Il desiderio di Clarissa di allargare la famiglia

Successivamente, durante l'intervista a Mio, la Marchese ha affermato che la sua famiglia si allargherà ancora. ''Faremo passare almeno un paio d'anni'', ha detto l'ex tronista parlando del desiderio di dare alla piccola Arya, presentata sui social per la prima volta qualche giorno fa, un fratellino o una sorellina. ''Per ora ci godiamo lei'', ha terminato Clarissa che ha anche affermato che prima di pensare ad un altro figlio lei e Federico dovranno prendere decisioni importanti, come ad esempio quella di tornare a vivere in Italia e lasciare gli Stati Uniti.

Insomma, la coppia nata a Uomini e Donne pare intenzionata a mettere su una bella famiglia ma è ovvio che in questo momento è prematuro accampare ogni ipotesi. Per il momento i neo-genitori si stanno dedicando ala massimo alla primogenita che li ha conquistati al primo sguardo. Federico e Clarissa renderanno partecipi i fan dei cambiamenti della loro quotidianità e chissà che presto i due non annuncino un ritorno nel loro Paese d'origine.