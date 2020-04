Doc nelle tue mani, la nuova fiction di Rai 1 con Luca Argentero, andrà in onda la settimana prossima con due nuovi episodi imperdibili. Le anticipazioni della puntata in onda giovedì 9 aprile 2020 rivelano che la dottoressa Giulia Giordano sarà costretta a riportare Andrea Fanti nel reparto, ciò porterà il dottore a commettere un errore con una paziente. Inoltre, in questo terzo appuntamento vedremo il dottore in competizione con il suo collega Marco Sardoni.

Doc nelle tue mani, spoiler terza puntata: Andrea commette uno sbaglio con una paziente

Nella terza puntata della Serie TV Doc nelle tue mani, in programma giovedì 9 aprile, non mancheranno i colpi di scena che lasceranno a bocca aperta gli spettatori che seguono con trepidazione le vicende che riguardano al dottor Andrea. Nei dettagli, le anticipazioni rivelano che nell'episodio intitolato 'L'errore', Giulia (Matilde Gioli) sarà obbligata a riportare l'ex primario in reparto per far fronte a una vicenda delicata con una paziente.

In questa occasione, Andrea compirà un errore con la paziente a causa dalla sua amnesia. Purtroppo, questo avvenimento metterà totalmente in tensione tutti gli altri specializzandi del reparto. Nel frattempo, Alba sarà obbligata a dover affrontare il rancore che prova verso i confronti di sua mamma.

Doc nelle tue mani: Andrea in competizione con Marco

Gli spoiler della terza puntata di Doc nelle tue mani, in più rivelano che l'episodio intitolato ‘Come eravamo‘ i telespettatori avranno modo di vedere Andrea quando era soddisfatto del suo lavoro e della quotidianità che viveva insieme i suo figli e la moglie, Agnese Tuberi (Sara Lazzari).

Malgrado ciò, sul lavoro incominceranno i primi problemi, visto che Fanti si troverà coinvolto nella competizione con il suo collega Marco, il quale rischierà di fargli perdere di vista chi è veramente. Insomma, si prevede un terzo appuntamento ricco di colpi di scena per i molteplici fan che seguono con attenzione questa mini serie televisiva, la quale in queste prime puntate ha già registrato ottimi ascolti con una media di share che è addirittura arrivata alla soglia del 20%, nella fascia serale del giovedì sera.

Dove rivedere in streaming Doc nelle tue mani

La terza puntata di 'Doc nelle tue mani' può essere vista in diretta televisiva, su Rai 1, giovedì 9 aprile 2020 a partire dalle ore 21:20. Inoltre si può rivedere la replica in streaming online sul sito web ufficiale di RaiPlay, del quale è possibile scaricare anche l'applicazione da App Store e Google Play per tablet e cellulari. Con questo metodo infatti, c'è la possibilità di recuperare anche gli tutti gli altri episodi della serie tv con Luca Argentero.