Nelle ultime settimane milioni di italiani sono rimasti incollati il giovedì sera al televisore per guardare la fiction Doc-Nelle tue mani, in onda su Rai 2 e che vede protagonista Luca Argentero. La fiction, ispirata alla vera storia del dottor Pierdante Piccioni, ha realizzato un boom d'ascolti pari al 29%. La ripresa delle fiction sono state sospese a causa dell'emergenza sanitaria ma rimane ancora la quarta ed ultima puntata che andrà in onda giovedì 16 aprile.

Le nuove anticipazioni di 'Doc' rivelano che Carolina dovrà fare i conti con una malattia misteriosa e per il suo bene Andrea cercherà di riavvicinare a sé Andrea.

Nel frattempo, Alba si ingelosirà di Riccardo a causa della tanta attenzione che quest'ultimo presta ad una star del web.

Anticipazioni Doc: Carolina ha un problema di salute

Giovedì 16 aprile 2020 andrà in onda su Rai 2 l'ultima puntata registrata della fiction 'Doc-Nelle tue mani'. La puntata sarà composta da due episodi: 'Like' e 'Il giuramento di Ippocrate'.

Nella settima puntata Like, Carolina, la figlia del dottor Fanti, si presenterà in ospedale con un segreto legato alla sua salute fisica.

Infatti, la ragazza ha una malattia misteriosa e non ha detto niente ai suoi genitori a causa del rapporto turbolento con loro. Andrea lo scoprirà e rivivrà con molto dolore la morte del figlio Matteo. Per non causare altro dolore a Carolina, Andrea e Agnese metteranno da parte il loro rapporto conflittuale e cercheranno di riappacificarsi.

Nel frattempo tra colleghi ci creeranno delle tensioni poiché Alba è gelosa di Riccardo, il quale sembra totalmente preso dalla bellezza di una nota influencer.

Per questo motivo, nasceranno problemi tra le donne specializzande. Anche nel reparto di Medicina Interna inizieranno a sorgere dei problemi poiché non si riesce a dare a Carolina una spiegazione della sua patologia.

Trame Doc-Nelle tue mani: Il giuramento di Ippocrate

Nella seconda parte della quarta ed ultima puntata del 16 aprile 2020 'Il giuramento di Ippocrate', per risolvere la loro situazione e per amore della figlia, Andrea cercherà di riconquistare la fiducia e l'amore della sua ex moglie Agnese.

Nel frattempo, l'uomo proverà a risolvere anche i malesseri sconosciuti della figlia Carolina. Intanto Giulia non riuscirà ad accettare che il dottor Fanti, dopo aver perso la memoria, non si ricordi di lei e di ciò che c'è stato tra loro. L'arrivo di Carolina farà profondare Giulia in un abisso poiché è costretta a vedere l'uomo che ama che prova a recuperare il suo passato e la sua ex moglie. Insomma, si prevede che la puntata di giovedì farà ancorare nuovamente ai televisori milioni di spettatori italiani.