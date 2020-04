Importanti colpi di scena accadranno ad Una vita, la soap opera che da molti anni intrattiene i telespettatori di Canale 5. Le trame dei nuovi appuntamenti, in programma dal 13 al 17 aprile, raccontano che il vecchio quartiere sarà teatro di molteplici uscite di scena. Leonor Hidalgo (Alba Brunet), in particolar modo, deciderà di partire per il Portogallo insieme a Inigo e Flora Barbosa. Lucia Alvarado, invece, abbandonerà il quartiere dopo aver lasciato Telmo Martinez.

Una Vita, anticipazioni dal 13 al 17 aprile: Ramon irritato da Celia

Le anticipazioni di Una Vita, in onda da lunedì 13 a venerdì 17 aprile, raccontano che la polizia troverà una missiva, dove Jimeno annuncia l'intenzione di suicidarsi dopo essere stato presumibilmente ricattato da Telmo. Fortunatamente Lucia crederà nell'innocenza del fidanzato, se gli abitanti di Acacias 38 non la pensassero in modo diverso. Ramon, intanto, dimostrerà di essere molto irritato dal comportamento ossessivo di Celia (Ines Aldea) nei confronti della piccola Milagros.

In seguito, il Palacios si introdurrà nella camera da letto della defunta Trini, dove troverà il suo cuscino macchiato di sangue. L'uomo, a questo punto, comincerà ad avere dei sospetti su cos'è veramente accaduto durante la morte della moglie.

Padre Bartolomé incastra Telmo

Felipe (Marc Parejo), invece, suggerirà alla moglie di non pensare più a Milagros, mentre Padre Bartolomé convincerà Telmo a firmare un documento per la fondazione, intitolata ai Marchesi Valmez.

In seguito, lo nasconderà in un cassetto dello scrittoio dell'ex prete. Nel frattempo, Martinez e Lucia continueranno a progettare le loro nozze all'insaputa della trappola, mentre Inigo chiederà a Tito di non raccontare niente a Leonor e Flora del piano per vincere il combattimento di boxe. Infine, Celia entrerà nel panico quando scoprirà che Ramon ha intenzione di trasferirsi a Parigi per qualche tempo.

Lucia lascia Martinez, mentre Leonor, Inigo, Flora e Tito partono per il Portogallo

Stando alle trame di Una Vita, si apprende che Lucia scoprirà di essere stata derubata, visto che i soldi sono finiti all'Ordine del Cristo Giacente. Tito, invece, farà finta di sentirsi male sul ring, mentre la Alvarado deciderà di lasciare Acacias 38 e Martinez, nonostante Ursula la convinca a sentirlo per l'ultima volta. Samuel (Juan Gareda) ed il priore Espineira, intanto, brinderanno per la riuscita del piano mentre Leonor, Inigo, Flora e Tito partiranno per il Portogallo dopo aver salutato Liberto e Rosina.

Una molteplice uscita di scena, che siamo sicuri commuoverà i fans dello sceneggiato, ambientato in un vecchio quartiere spagnolo.