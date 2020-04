Sono passati tanti anni da quando Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono innamorati durante un'edizione del serale di Amici, la stessa alla quale partecipava la fidanzata di lui dell'epoca, Emma Marrone. A tanto tempo di distanza dal tradimento di cui ha parlato tutta Italia, la cantante è tornata ad esporsi sui social network per difendere la donna che le portò via il compagno.

Domande cattive per Emma Marrone su IG

Ieri, domenica 19 aprile, Emma Marrone ha deciso di rispondere ad alcune particolari domande secche che lo scrittore Luca Bianchini le ha posto in diretta su Instagram.

Il botta e risposta tra i due è stato molto interessante, anche perché era la cattiveria la tematica che faceva da sfondo a tutti i quesiti ai quali la salentina ha dovuto ribattere, con la possibilità di usare due "jolly" per evitare di dire la sua su quelli che riteneva più pungenti o scomodi.

Dopo aver risposto a 50 interrogativi, la "Brown" ha deciso di continuare questo gioco mettendosi in collegamento con i suoi fan su IG: ad ogni persona che ha videochiamato, l'artista ha chiesto di fare una domanda un po' cattiva alla quale lei avrebbe provato a replicare nel modo più sincero possibile.

Una follower della cantautrice, però, ha spiazzato quest'ultima tirando in ballo un Gossip che è stato sulla bocca di tutti per mesi nel lontano 2012, quello del tradimento che ha ricevuto da parte dell'ex fidanzato Stefano De Martino.

Le spiazzanti parole di Emma Marrone su Belen

"Hai mai perdonato Belen?" ha chiesto una ragazza nel corso della diretta che Emma Marrone ha scelto di condividere con i suoi fan su Instagram oggi pomeriggio.

Sebbene fosse palesemente in imbarazzo per l'argomento che la sua interlocutrice ha tirato in ballo davanti a tante persone, la cantante ha risposto: "Beh, diciamo che non dovevo perdonare lei semmai".

Il riferimento a Stefano De Martino era evidente, anche se la bionda artista non l'ha mai nominato nel breve sfogo che ha avuto alcune ore fa sui social network. Tornando alla dichiarazione che la pugliese ha rilasciato sulla Rodriguez, si conclude così: "Belen non ha fatto nulla di male, mettiamola così".

In pochi si aspettavano che la vincitrice di Amici spendesse belle parole per la donna che anni fa le ha "rubato" il compagno sul posto di lavoro, anche se negli ultimi tempi le due hanno sostenuto in varie interviste che le ruggini del passato non ci sono più e che i loro rapporti sono civili.

Belen su Emma Marrone: 'La imitavo all'inizio della storia con Stefano'

A conferma del fatto che tutti e tre i protagonisti del triangolo amoroso in questione hanno superato la vicenda, ci sono altre scottanti dichiarazioni che la Rodriguez ha rilasciato di recente sulla donna alla quale ha portato via il fidanzato nel 2012.

Nel corso di una diretta Instagram che ha condiviso con il profilo ufficiale della rivista "Chi", Belen ha parlato dei particolari comportamenti che assumeva all'inizio della relazione con Stefano De Martino. "In casa cantavo ed imitavo Emma. È una bravissima cantante e io volevo essere come lei", ha fatto sapere l'argentina non molto tempo fa sui social network.

Se le due donne non si risparmiano nel rendere pubblici aspetti inediti dei loro rapporti d'amore con De Martino, quest'ultimo si è sempre mostrato piuttosto restio nel dare spiegazioni circa le sue scelte sentimentali. Da quando è tornato con la moglie, inoltre, il napoletano cerca di esporsi il meno possibile, centellinando le interviste ai giornali di gossip per provare a far parlare di sé soprattutto per la carriera da presentatore che ha intrapreso da un paio d'anni in Rai.