Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi sono stati tra gli ospiti di Domenica In, domenica 19 aprile. In collegamento con la popolare trasmissione condotta da Mara Venier dalle proprie abitazioni, i due attori protagonisti della fiction di successo L'Allieva hanno lanciato la puntata della serata ed evidenziato come mancassero solo due mesi alla conclusione delle riprese della terza edizione della Serie TV di cui adesso Rai 1 trasmette ogni domenica sera le repliche della seconda annata. Il set della terza serie ovviamente è fermo per l'emergenza Covid-19.

Guanciale: 'Un pensiero per il nostro settore per tutelare soprattutto le persone meno note'

Nel corso del suo intervento, Lino Guanciale ha sottolineato che un pensiero va rivolto a tutti i lavoratori del mondo dello spettacolo. Gli attori, per Guanciale, hanno il compito, in questa fase, di fare gruppo per fare capire che c'è un mondo che ha bisogno di essere tutelato. Guanciale ha evidenziato che quella del mondo dello spettacolo è una categoria molto variegata: 'Mi sento di spendere, ad esempio, una parola per i tecnici che lavorano all'interno dei teatri ma ci sono anche attori, noti o meno noti, non importa, ma che sono artisti molto bravi che non devono vedere il loro lavoro annullato da questa crisi'.

Per Guanciale al settore servono delle tutele efficaci.

Guanciale in queste settimane è stato spesso sul piccolo schermo. Ha guidato Documentari d’autore, il ciclo di trasmissioni di Rai Storia nelle quali si è parlato del terremoto che ha devastato la città de L'Aquila. E, non ultimo il noto volto de L'Allieva ha anche vestito i panni Giacomo Casanova in Stanotte a Venezia, il noto programma di Alberto Angela.

Mastronardi: 'Ringrazio la Rai per il regalo di farci rivedere la seconda serie'

Alessandra Mastronardi ringrazia la Rai per la scelta che dà la possibilità di potere rivedere la seconda serie in attesa di ritrovarsi tutti a Roma per completare le riprese della nuova serie. La Mastronardi, in collegamento con il programma di Mara Venier, è sembrata molto serena e sorridente rivelando di trascorrere la quarantena in una casa dove ha anche un cane e un gatto che si sono sentiti distintamente nel corso del collegamento televisivo.

Le riprese erano in programma fino alla fine del mese di maggio, le ultime scene sono state girate il 9 marzo e i due artisti si sono augurati di potere concludere il lavoro il prima possibile. Sembra ormai certo lo slittamento della trasmissione in tv della terza serie alla primavera del 2021. Nel frattempo, gli appassionati della serie possono godersi ogni domenica sera gli episodi della seconda serie de L'Allieva.