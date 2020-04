Dopo la ‘tumultuosa’ esperienza al GF Vip, Antonella Elia è stata ospite a Live Non è la d’Urso con il compagno Pietro delle Piane. La show girl ha brevemente ripercorso la sua esperienza ammettendo che alcune sue reazione non le sono piaciute. “Non sono fiera di tutto quello che ho mostrato, avrei dovuto essere più a modo. Si è capito che non sono una signora” - ha scherzosamente ammesso l’ex ragazza di Non è la Rai. Durante l’intervista la torinese ha anche toccato aspetti personali legati all’infanzia ed, in particolare, alla prematura scomparsa dei genitori.

Il discorso è poi scivolato sul rapporto con l’esuberante fidanzato con il quale ha affermato di aver discusso per diverse ore dopo aver lasciato la casa più spiata dagli italiani. Dall’altra parte l’attore ha riservato dolci parole alla Elia prima di essere interrotto da Vladimir Luxuria. “Avevo preparato la proposta di nozze ma mi avete bloccato. La farò la prossima volta”.

Antonella Elia a Live Non è la d'Urso: 'Non sono fiera di tutto quello che ho fatto al Gf Vip'

Da Fernanda Lessa a Valeria Marini passando per Patrick Ray Pugliese e Licia Nunez.

Antonella Elia è stata protagonista di infuocati scontri nella casa del Grande Fratello Vip e, per alcune sue reazioni, è finita spesso nel mirino della critica. A Live Non è la d’Urso la cinquantaseienne piemontese ha spiegato che nel corso del reality show di Canale 5 ha avuto sempre la sensazione di essere spiata e che in certe occasioni avrebbe voluto mostrarsi in ben altro modo.

“Avrei voluto far trasparire più stile, più classe” - ha precisato la Elia che poi si è soffermata anche su alcuni aspetti personali legati alla prematura perdita dei genitori.

“Ad un certo punto mi sono vergognata di non avere più mia madre e questa sensazione si è accentuata quando ho perso pure papà. Mi sono sentita sbagliata” - ha chiosato Antonella che, nell’occasione, non ha nascosto una certa emozione.

Pietro Delle Piane, dolci parole per la show girl ma la proposta di nozze è rinviata: 'Mi avete interrotto'

In seguito Barbara d’Urso ha coinvolto nella discussione il compagno di Antonella Elia soffermandosi sulle foto apparse su alcune riviste patinate e sulle esternazioni delle ex di Pietro delle Piane.

La show girl ha spiegato di avere piena fiducia nell’attore anche se non ha nascosto di essere rimasta sorpresa quando ha visto che i paparazzi l’avevano seguita fino in chiesa. “Ci hanno fotografati anche quando siamo andati a fare il bagno sulla spiaggia dei nudisti”.

Dall’altra parte Delle Piane ha riferito di essere pronto a farla la donna più felice del mondo ma, mentre stava per farle la proposta di nozze, è stato interrotto da una domanda di Luxuria. “Mi avete fatto perdere l’ispirazione, avevo anche l’anello. Sarà per la prossima volta” - ha chiosato l’artista prima di lasciare lo studio di Live Non è la d’Urso.