Con l’emergenza sanitaria anche le emittenti televisive si sono dovute riorganizzare per garantire la programmazione rispettando le misure stabilite per contenere la diffusione dell’epidemia da coronavirus. Di conseguenza niente pubblico in studio nei talk show e collegamenti via Skype affinché sia garantito il distanziamento sociale. Giornalisti, opinionisti ed ospiti stanno intervenendo dalla propria abitazione nella maggior parte dei casi. Situazione che, in alcuni casi, ha creato situazioni imbarazzanti con inquadrature galeotte e dettagli ‘domestici’ che non sono passati inosservati.

A tal riguardo, nelle ultime ore, Will Reeve ha conquistato la ribalta per aver effettuato un collegamento in diretta tv senza pantaloni. L’episodio, che ha visto protagonista il corrispondente dell’Abc, è avvenuto nel corso della trasmissione Good Morning America con il video che è diventato virale sui social nel giro di pochi minuti. "Spero di avervi strappato un sorriso" - ha poi riferito il cronista su Twitter.

Will Reeve in onda senza pantaloni a Good Morning America, l'inquadratura galeotta

Durante la puntata di Good Morning America di questa mattina, martedì 28 aprile, il giornalista Will Reeve è intervenuto per commentare la notizia relativa all’utilizzo dei droni da parte di alcune farmacie per consegnare i medicinali ad una casa di riposo in Florida.

"Questo è un modo innovativo e ad alta tecnologia per permettere alle persone di ricevere in tempi rapidi la medicina preservando il distanziamento sociale" – ha riferito il corrispondente dell’Abc che, per quasi l’intera durata della conversazione con l’ospite, Amy Robach, è stato sempre inquadrato a mezzo busto.

Nella circostanza il corrispondente ha indossato giacca e camicia e non ha lasciato trapelare alcun imbarazzo.

Prima di chiudere il collegamento, però, qualcosa non è andato per il verso giusto.

When WFH goes wrong (or, your self-framed live shot goes too wide).

Hope everyone got a much needed laugh 😂 pic.twitter.com/GbyLBhL7Be — Will Reeve (@ReeveWill) April 28, 2020

Il giornalista: 'Spero di aver strappato un sorriso'

In chiusura di collegamento è emerso che Reeve non indossava i pantaloni durante il collegamento.

Per un attimo si è allargata l’inquadratura con la telecamera che ha immortalato il ginocchio del giornalista evidenziando, soprattutto, che fosse intervenuto in boxer nel corso della puntata di questa mattina di Good Morning America in onda su Abc.

Numerosi telespettatori hanno immortalato la scena e diffuso il video sui social network che è diventato virale ed ha conquistato topic trend di Twitter negli Stati Uniti. Le immagini hanno fatto il giro del mondo con il corrispondente che si è trovato, suo malgrado, alla ribalta ed oggetto di meme e commenti ironici. Dopo quest’incidente Will Reeve, probabilmente, eviterà di andare in diretta senza pantaloni.

“Spero di aver strappato un sorriso in questo difficile momento” - ha ‘cinguettato’ il giornalista su Twitter dopo aver condiviso il filmato galeotto.