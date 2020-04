Brad Pitt, nel corso della puntata del 25 aprile del 'Saturday Night Live', ha impersonato il dottor Anthony Fauci, il virologo statunitense a capo della task force scelta da Trump per la lotta al Covid-19. In un divertentissimo siparietto comico il divo americano, in collegamento da casa, ha imitato il dottor Fauci fingendo di reagire ad alcune discutibili dichiarazioni del presidente americano sul Coronavirus. Al termine del monologo, Brad Pitt si è tolto parrucca ed occhiali e ha ringraziato il vero Anthony Fauci per il lavoro e la dedizione mostrata in queste settimane.

E pensare che in passato il virologo statunitense aveva dichiarato: "Mi piacerebbe che fosse Brad Pitt a impersonarmi un giorno".

Brad Pitt nei panni del Dr. Fauci

La puntata di ieri del 'Saturday Night Live' ha visto Brad Pitt protagonista di un divertentissimo sketch comico. Seduto a una scrivania in giacca e cravatta e indossando una parrucca, il famoso attore americano ha impersonato il dottor Anthony Fauci, membro di spicco della task force istituita dalla Casa Bianca per la lotta al Covid-19.

Brad Pitt, alias Dr. Fauci, ha giocato in maniera divertente con alcune delle affermazioni più stravaganti di Donald Trump sul contenimento del contagio. Tra queste, l'ipotesi di iniettare disinfettante come possibile trattamento per il Coronavirus. Il finto dottor Fauci si è mostrato sbalordito di fronte a simili dichiarazioni, facendo divertire molti americani di fronte al loro televisione.

Il divo prende in giroil presidente Trump

Il Dr. Pitt - Fauci ha commentato divertito alcune videoclip di Donald Trump. Una in particolare, in cui si vede il presidente americano dire che i vaccini potrebbero arrivare "relativamente presto", ha scatenato l'ironia dell'attore americano. "Relativamente è una frase interessante soprattutto se paragonata all'intera storia della Terra - ha detto divertito l'attore - Certo, i vaccini arriveranno molto velocemente, ma se dovessi dire a un amico: 'Sarò da te relativamente presto", e mi presento un anno e mezzo dopo, il mio amico potrebbe rimanere relativamente esterrefatto".

In un'altra clip si vede Trump parlare della scomparsa del virus in un solo giorno, come un miracolo. "Un miracolo sarebbe grandioso, chi non ama i miracoli? Ma i miracoli non dovrebbero essere il piano A. Anche Sully ha cercato di atterrare all'aeroporto prima" ha commentato divertito Brad Pitt riferendosi a Chesley Sullenberger, il pilota che riuscì a far atterrare in sicurezza un aereo sul fiume Hudson dopo che entrambi i motori si guastarono.

Fauci: 'Speravo fosse Brad Pitt ad imitarmi'

L'apparizione di Brad Pitt al Saturday Night Live ha segnato forse la performance di più alto profilo nella serie di sketch comici ed è stata accolta positivamente da parte del pubblico che l'ha definita "esilarante" e "brillante".

E pensare che Anthony Fauci aveva dichiarato che, se mai qualcuno avesse dovuto imitarlo, gli sarebbe piaciuto che fosse proprio Brad Pitt a farlo. Eccolo quindi accontentato. Alla fine del monologo, Brad si è tolto occhiali e parrucca e si è rivolto direttamente a tutti i medici impegnati nella lotta al Covid-19 e al vero Anthony Fauci, ringraziandolo per la calma e la chiarezza dimostrata in questo difficile periodo.