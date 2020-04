I nuovi protagonisti della soap opera di origini iberiche Il Segreto, stanno già iniziando a far vivere delle forti emozioni ai telespettatori. Nelle puntate in programmazione su Canale 5 nelle prossime settimane Rosa Solozabal (Sara Sanz) rimarrà fortemente delusa dalla sorella Marta (Laura Minguell), per aver tradito la sua fiducia. Quest’ultima verrà smascherata dalla sorella, quando il loro padre Don Ignacio organizzerà un pasto d’addio a La Casona. Sarà Adolfo de Los Visos (Adrian Pedraja) a far venire alla luce il tradimento di Marta, nell'istante in cui apparirà nella tenuta della giovane.

L'erede di Isabel vorrà ricevere delle delucidazioni, sul bacio che la Solozabal si è scambiata con il cugino Ramon. Rosa senza farsi vedere ascolterà la scioccante conversazione, venendo quindi a conoscenza che sua sorella è l’amante del suo fidanzato.

Il Segreto, spoiler: Ignacio punisce Rosa, Marta assalita dai sensi di colpa

Negli episodi già andati in onda su Antena 3 a novembre 2019 e che il pubblico italiano avrà modo di vedere prossimamente a causa della differenza di trasmissione, Ignacio sarà abbastanza severo con una delle sue figlie.

Il Solozabal dopo aver scoperto che Rosa ha intrapreso una relazione proprio con Adolfo, uno dei figli della marchesa Isabel, le proibirà di continuare a vedere il giovane. A questo punto la secondogenita del borghese si vedrà costretta a far incontrare più volte sua sorella Marta con il de Los Visos, per metterlo al corrente della rigida punizione ricevuta dal padre. Purtroppo la situazione si complicherà ancora di più, quando Marta parecchio attratta dal fratello di Tomas finirà per cedere alla tentazione: i due nuovi protagonisti della telenovela si daranno un bacio appassionato.

La sorella di Carolina e Rosa assalita dai sensi di colpa si confiderà con Manuela, dicendole di essersi innamorata di Adolfo. A questo punto Marta convinta di non voler rinunciare a viversi la storia d’amore con l’erede della marchesa cercherà di far cambiare idea a Rosa: quest'ultima non demorderà pur avendo appreso che il de Los Visos non è interessata a lei.

Ramon baciato dalla cugina, Adolfo si sfoga con l’alcool

Dopo aver messo in guardia la sorella invano, la Solozabal architetterà un piano per non farla soffrire. In particolare Marta prenderà le distanze dal fratello di Tomas, facendosi sorprendere tra le braccia del cugino Ramon. La fanciulla desolata per aver spezzato il cuore di Adolfo, non se la sentirà di portare ancora avanti la messinscena. Marta farà marcia indietro quando Rosa, a causa di Carolina, sospetterà che il suo amato potrebbe averla sostituita con un’altra donna. Intanto il fratello di Tomas, convinto che la persona giusta per lui sia Marta, ancora desolato sfogherà il suo immenso dispiacere bevendo qualche bicchiere di troppo.

In seguito il figlio di Isabel non riuscendo a capire per quale motivo sia stato lasciato senza ricevere nessuna spiegazione, nel corso di una sera si presenterà nella tenuta del Solozabal per avere un confronto con Marta. Quest’ultima verrà messa alle strette dall’erede della de Los Visos che esigerà di sapere come mai ha baciato Ramon, nonostante si fosse avvicinato a lui qualche giorno prima.

Rosa decisa a riconquistare il de Los Visos, il Solozabal vuole tornare a Bilbao

Sfortunatamente le parole pronunciate dal fratello di Tomas feriranno Rosa, che ascolterà tutto dalle scale della villa. La secondogenita di Ignacio non appena rimarrà da sola con Marta, le farà presente che non riceverà mai il suo perdono.

Gli spoiler rivelano che Rosa a causa della forte delusione sarà in procinto di commettere una pazzia, quando suo padre organizzerà una festa per salutare tutti i cittadini di Puente Viejo. Il Solozabal riceverà finalmente il permesso dai suoi parenti di Bilbao, per poter tornare a vivere nel suo paese natale. Carolina, Marta, e Rosa, quindi anche se non approveranno la scelta del padre, si adegueranno alla sua volontà. Quest’ultima però, darà l’impressione di essere disposta a fare qualsiasi cosa per riavere Adolfo al suo fianco.