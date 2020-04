Sul suo profilo Instagram aveva annunciato ai fan un suo ciclo di interviste, che avrebbe condiviso in diretta con alcuni personaggi famosi. E nella giornata di lunedì 27 aprile, così come preannunciato, Simona Ventura ha registrato il suo primo appuntamento con i fan per il suo web format All'avVentura #restandoacasa. In occasione della diretta in questione, la nota conduttrice ha avuto modo di intervistare l'influencer nonché ritrovata compagna di Andrea Damante, Giulia De Lellis. Che, incalzata dalle domande della Ventura e degli utenti connessi in diretta, ha in particolare espresso l'impressione di aver fatto "il passo più lungo della gamba" nel perdonare all'amato dj i suoi tradimenti in amore.

Giulia De Lellis e il lavoro di influencer

Nel corso della diretta Instagram del noto duo Ventura-De Lellis, diventata virale in rete nelle ultime ore, la conduttrice ha posto diversi quesiti all'influencer, alcuni dei quali ripresi dai commenti riportati dagli utenti per la web-star. Per prima cosa, le ha chiesto quando avesse maturato l'idea di dedicarsi alla sua attività d'influencer, che l'ha resa tanto popolare sui social-network. E Giulia De Lellis ha fatto sapere che, dopo la sua uscita di scena dal dating-show Uomini e donne di Canale 5 - avvenuta 4 anni fa - ha pensato di condividere con gli utenti delle passioni e indiscrezioni sulla sua daily routine, lasciando intendere così che al debutto sui social non immaginava che sarebbe diventata tanto influente.

"Il mio lavoro è esploso così, in modo naturale -ha riportato-, una cosa che con il tempo ha preso sempre più forma. In maniera casuale sia la mia vita lavorativa che quella dei rapporti si è estesa in maniera allucinante".

L'influencer e il suo "passo più lungo della gamba"

Una volta ripresa la parola, la Ventura ha posto un'altra domanda alla sua ospite in diretta. Nello specifico le ha chiesto che momento stesse vivendo nella sua vita.

E, in risposta all'ultimo quesito in questione, Giulia De Lellis non ha lesinato commenti sulla sua ritrovata vita di coppia con l'ex tronista di Uomini e donne, Andrea Damante. In particolare ha dichiarato di vivere un mix di emozioni tra loro in contrasto in questi difficili giorni di quarantena, senza nascondere che avrebbe preferito tenere privati i dettagli del suo ritorno di fiamma con il dj.

Che, invece, è ormai di dominio pubblico.

"Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano" canta Antonello Venditti in Amici mai, così come ha ricordato ad un certo punto della diretta a Giulietta, la Ventura. E l'influencer ha fatto eco all'ultima esternazione della conduttrice, confidando di essere tornata a far connettere in modo sinergico mente e cuore con chiari riferimenti alla pace suggellata con Damante: "Diciamo che il mio cuore e la mia testa non si sono parlati per un po'. Poi hanno fatto pace". L'ex volto di Uomini e donne ha ripreso in mano la sua vita, ricominciando da capo dal momento in cui si era interrotta la sua relazione con Damante per via dei suoi tradimenti.

"Ho fatto un bel passo. Forse un po' più lungo della gamba -ha ammesso-. La cosa mi diverte, è un caos allucinante".

Giulia conquista il web in quarantena

Prosegue a gonfie vele l'attività d'inflencer di Giulia De Lellis. Che, reduce dal successo esorbitante ottenuto con il rilascio del suo libro autobiografico dal titolo 'Le corna stanno bene su tutto (ma io stavo meglio senza)', è riuscita a conquistare gli utenti di Instagram durante la quarantena, con alcuni scatti in cui sfoggia un cuscino bianco come outfit. Il post in questione, pubblicato con l'hashtag #quarantinepillowchallenge, è diventato virale in poco tempo in rete.

Intanto, le esclusive immagini del confronto social registrato dall'influencer con Simona Ventura sono mostrate in un video visibile su YouTube, che in poco tempo ha superato le 2.500 views.