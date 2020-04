Un ex protagonista della quarta edizione del Grande Fratello Vip, nonostante il reality sia terminato, è ancora al centro del gossip. Antonio Zequila ha fatto marcia indietro dopo aver avuto un acceso scontro in diretta televisiva con Sossio Aruta. L’attore, in una video intervista pubblicata sulla pagina Instagram di ‘Chi’, ha ammesso di aver sbagliato a mettere in cattiva luce il suo ex coinquilino tirando in ballo una squalifica di 8 mesi subita dal 're leone' nel corso della sua carriera calcistica.

Inoltre il salernitano ha attaccato l'ex cavaliere di Uomini e Donne menzionando una dichiarazione dell'ex moglie risalente al 2017. Il 56enne, che nelle ultime ore è stato criticato sui social dall’ex gieffina Adriana Volpe, si è quindi scusato per aver provocato il compagno di Ursula Bennardo ammettendo di aver sbagliato.

Antonio esulta per la mancata vittoria di Sossio al GF Vip

Due ex protagonisti del GF Vip 4 hanno fatto discutere fino alla finalissima del Reality Show. La vittoria di Paola Di Benedetto, che ha scelto di donare l’intero montepremi in beneficenza, è stata preceduta dall’ennesima discussione tra Sossio Aruta e Antonio Zequila.

Quest’ultimo ha esultato non appena il calciatore napoletano è stato eliminato ribadendo al pubblico che avrebbe lasciato il mondo dello spettacolo se Aruta avesse vinto. Inoltre l’ex cavaliere del trono over, prima di lasciare la casa di Cinecittà, ha rivendicato il suo ruolo di padre rispondendo alle critiche di Zequila. Sossio, tra le lacrime, ci ha tenuto a sottolineare che, nonostante le difficoltà economiche riscontrate nella vita, non ha mai abbandonato i suoi figli.

Zequila ammette di aver sbagliato con l’ex cavaliere del trono over

Dopo aver indignato i telespettatori Antonio Zequila ha catturato l’attenzione dei fan del Grande Fratello Vip sui social con un messaggio di scuse rivolto all’ex coinquilino. L’attore, via Instagram, ha ammesso di aver sbagliato con Sossio per averlo criticato per la vicenda degli alimenti visto che la questione risaliva al 2017 e che Aruta, nel frattempo, aveva provveduto a chiudere la querelle con l'ex moglie.

Antonio ha aggiunto di non nutrire risentimenti particolari nei confronti dell’ex volto di Uomini e Donne: “Mi avrebbe fatto davvero piacere una sua vittoria perché era il più disagiato”. A questo punto l’ex gieffino ha puntato il dito contro un altro ex compagno d’avventura sottolineando che Sossio è stato plagiato da Patrick.

Inoltre Zequila ha aggiunto che gli piacerebbe partecipare a Pechino Express con il compagno di Ursula Bennardo. Sempre nel corso dell’intervista rilasciata a ‘Chi’ l’ex concorrente si è espresso anche sul feeling tra Adriana Volpe e Andrea Denver: "Secondo me si sono innamorati reciprocamente".

Zequila si è pronunciato anche sulla coppia nata nella casa più spiata d’Italia formata da Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia augurandosi che si consolidi nel tempo. Per concludere l’attore partenopeo ha speso delle belle parole nei confronti di Andrea Montovoli e Aristide Malnati considerandoli dei veri amici.