Paolo Ciavarro e Patrick Ray Pugliese favoriti alla pari. Sono queste le indicazioni che si hanno dalle quote Snai e altre agenzie sulla finale del Grande Fratello Vip che, condotta come sempre da Alfonso Signorini, andrà in onda mercoledì 8 aprile dalle 21:20 in diretta su Canale 5. Le agenzie di scommesse hanno preparato un ricco carnet di aspetti su cui si può puntare in vista della finale.

Patrick Ray Pugliese e Paolo primi favoriti

Ovviamente la scommessa principale che si può fare nel cartellone proposto da Snai è quella relativa al vincente di questa edizione.

Primi favoriti sono Patrick Ray Pugliese e Paolo Ciavarro. Sono quotati alla pari a 3,50. Dietro di loro come terza favorita c'è Antonella Elia, la sua quota è 5. A seguire Aristide Malnati la cui vittoria sarebbe pagata a 6. Andando in avanti Paola Di Benedetto la cui quota è 7,50. Poi c'è Andrea Denver che ha la quota più alta a 15. La categoria, altro in cui si trova Sossio Aruta, è pagata nove volte la giocata.

Si può anche scommettere in maniera particolare sul migliore del gruppo in questione.

Nel gruppo 1 sono inseriti Patrick Ray Pugliese quotato a 2,50, Paolo Ciavarro anch'esso a 2,50 e Antonella Elia a 3. Nel gruppo 2 ci sono Aristide Malnati quotato 2,25, Paola Di Benedetto quotata 2,75, Sossio Aruta a 4,50 e Andrea Denver a 7,50. Si può anche giocare se il vincitore del Grande Fratello sarà uomo, quota a 1,22, oppure donna, quota a 3,75.

Molto avvincente e con quote importanti la scommessa sulla accoppiata in ordine di classifica

Molto interesse per gli scommettitori può avere la possibilità di giocare l'accoppiata in ordine dei primi due classificati. Qui ci sono quote decisamente interessanti che possono dar vita anche ad una buona vincita. Accoppiata in ordine Ciavarro-Patrick a 7,50, Patrick-Ciavarro sempre a 7,50, Elia-Patrick a 10, Elia-Ciavarro a 10, Aristide-Patrick a 12, Aristide-Ciavarro a 12, Patrick-Aristide a 15, Di Benedetto-Ciavarro a 15, Patrick-Elia a 15, Ciavarro-Aristide a 15, Di Benedetto-Patrick a 15, Ciavarro-Di Benedetto a 15, Ciavarro-Elia a 15, Sossio-Patrick 18, Sossio-Ciavarro 18, Aristide-Elia a 20, Elia-Aristide a 20, Patrick-Di Benedetto a 20, Ciavarro-Sossio a 25, Patrick-Sossio a 25, Di Benedetto-Elia a 25, Ciavarro-Denver a 33, Elia-Sossio a 33, Sossio-Elia a 33, Patrick-Denver a 33, Aristide-Di Benedetto a 33.

A quota 50 ci sono le accoppiate Sossio-Aristide, Aristide-Sossio, Elia-Denver e Di Benedetto-Aristide. Quota più alta per Aristide-Denver pagata 75. Ogni altra combinazione non in questa lista e compresa in altro è pagata 50.

Si può giocare anche sul primo eliminato della serata, qui Andrea Denver è quotato a 1,35 ed è il favorito per lasciare subito la gara, Antonella Elia a 5 e Patrick Ray Pugliese a 6,50 Ovviamente le quote danno una fotografia allo stato attuale della situazione e sono soggette a possibili mutamenti.

Vediamo ora le quote vincitore di Sisal: Patrick Pugliese a 3, Antonella Elia a 5, Paolo Ciavarro a 3, Paola Di Benedetto a 9, Aristide Malnati a 7,50, Andrea Denver a 9, Sossio Aruta a 7,50.

Per Eurobet Patrick Pugliese a 3,50, Antonella Elia a 5, Paolo Ciavarro a 3,50, Paola Di Benedetto a 9, Aristide Malnati a 6, Andrea Denver a 16, Sossio Aruta a 9.