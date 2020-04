Il Paradiso delle Signore è giunto alla quarta edizione, con oltre 400 episodi all'attivo, e l'amata soap opera va in onda, come di consueto, alle ore 15:40 su Rai 1 dal lunedì al venerdì. La redazione della fiction, al momento, ha deciso di interrompere le riprese a causa dell'emergenza sanitaria in atto per riprenderle, virus permettendo, nel mese di settembre. Le anticipazioni dell'episodio di giovedì 16 aprile 2020 evidenziano che Cosimo Bergamini (Alessandro Cosentini) convincerà Gabriella Rossi (Ilaria Rossi) a passare del tempo assieme nella sua dimora e, giunti lì, troverà il coraggio per dichiararsi.

Invece Roberta Pellegrino (Federica De Benedittis), malgrado ancora non si parli con Federico Cattaneo (Alessandro Fella), verrà a conoscenza che il delicato intervento chirurgico, a cui il ragazzo si è sottoposto in Svizzera, è andato a buon fine. Inoltre Angela Barbieri (Alessia Debandi) deciderà di confessare a Don Saverio la richiesta avanzata da Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker) di crescere assieme il bimbo.

Il Paradiso delle Signore 4, anticipazioni del 16 aprile: Angela si confiderà con Don Saverio

Le trame della puntata del 16 aprile raccontano che Armando stimolerà dei sospetti in Marcello. Il capo magazziniere, infatti, chiederà al Barbieri di lasciargli casa libera, facendogli porre qualche domanda in merito. Nel frattempo Marta, malgrado il suo svenimento abbia destato non poca preoccupazione al marito Vittorio, continuerà a prendere gli stessi farmaci che hanno permesso a Camilla di non essere più sterile.

Intanto Angela confesserà a Don Saverio la richiesta fatta da Riccardo, ovvero di crescere assieme a lei il bimbo che la Brancia tiene in grembo.

Trame di giovedì 16 aprile: Cosimo dice a Gabriella che la ama

Gli spoiler del 129° episodio dell'amata soap opera anticipano che il Ferraris racconterà alla signora Amato di compiere, ogni anno, un rituale privato in memoria della moglie defunta. Allo stesso tempo Cosimo, deciso a far cadere Gabriella tra le sue braccia, decide di invitarla nella sua abitazione.

Una volta giunti alla dimora, il Bergamini si cimenterà in una dichiarazione d'amore alla Rossi, sebbene il rischio di ricevere l'ennesimo due di picche sarà elevato. Intanto Roberta potrà, finalmente, tirare un sospiro di sollievo venendo a conoscenza che il delicato intervento chirurgico di Federico ha dato esito positivo. Malgrado ciò, il ragazzo continuerà a non rivolgerle la parola. Infine, Angela, ancora scossa dalla burrasca dialettica con Ludovica, prenderà una decisione radicale. La giovane Barbieri, difatti, si convincerà che la sua relazione amorosa con Riccardo non abbia alcun futuro.