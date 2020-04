Prosegue l'appuntamento in prima visione su Rai 1 con la soap opera Il Paradiso delle Signore, che tornerà in onda anche nella giornata di mercoledì 22 aprile con un nuovo episodio inedito. Quelli di questa settimana saranno gli ultimi in prima visione, dato che poi la serie si fermerà per un po' di tempo e verranno ritrasmesse delle puntate in replica. I colpi di scena nel corso dell'episodio in onda il 22 aprile non mancheranno: occhi puntati soprattutto sul ritorno a casa di Federico dopo la fatidica operazione che ha dovuto affrontare in Svizzera.

La trama della puntata de Il Paradiso delle signore del 22 aprile: Federico torna di nuovo a casa

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni della nuova puntata de Il Paradiso delle signore che andrà in onda mercoledì 22 aprile in prima visione assoluta su Rai 1, rivelano che Federico rientrerà di nuovo a Milano con suo padre dopo che l'operazione è andata a buon fine, quindi può sperare di tornare di nuovo a camminare sulle proprie gambe.

Intanto Luciano appena metterà piede a Milano penserà subito a Clelia: il suo pensiero fisso sarà quello di rivedersi al più presto con la donna di cui si è follemente innamorato.

Al tempo stesso, però, Luciano vorrà vedere anche Roberta, perché ha intenzione di capire qual è la vera situazione tra lei e suo figlio.

Gli spoiler della nuova puntata de Il Paradiso delle signore in onda il 22 aprile su Rai 1, rivelano pure che Roberta e Laura decideranno di organizzare un incontro tra Gabriella e Salvatore, il tutto però all'insaputa della loro amica che non la prenderà affatto bene.

La reazione di Gabriella per questo incontro al buio non sarà affatto positiva: la ragazza considererà il gesto delle sue amiche un vero e proprio tranello che mai si sarebbe aspettata.

Gabriella si rivede con Salvatore

Come se non bastasse, poi, l'incontro con Salvatore non farà altro che appurare il fatto che ormai i due non hanno più nulla da dirsi. Gabriella, infatti, uscirà ancora più afflitta e addolorata da questo incontro che purtroppo non darà esiti positivi, né tantomeno segnali di una possibile 'rinascita'.

Nel frattempo, la trama della puntata de Il Paradiso delle signore in onda mercoledì pomeriggio in televisione, rivela che Ludovica farà nuovamente il suo ingresso all'interno di villa Guarnieri. Per Riccardo sarà molto dura affrontare e sostenere questa nuova situazione, ritenendo che questa per lui sia l'ennesima sfida. Sembra infatti che il destino lo abbia messo di fronte ad una scelta obbligata.

Infine gli occhi saranno puntati anche su Marta, la quale non riuscirà più a stare lontana da Vittorio e presto tornerà di nuovo da lui.