Inaspettato ritorno nel corso delle nuove puntate de Il Segreto, in onda prossimamente sui teleschermi di Canale 5. Gli spoiler spagnoli, svelano che Donna Eulalia Castro (Charo Zapardiel) tornerà nelle vicende ambientate a Puente Viejo per meditare una terribile vendetta ai danni di Francisca Montenegro (Maria Bouzas), rea di averla internata in un sanatorio qualche anno addietro.

Il Segreto: Francisca si nasconde dalla marchesa Isabel

Le avvincenti anticipazioni de 'El Secreto de Puente Viejo', in programma prossimamente su Canale 5, segnalano che Francisca tornerà nel borgo dopo quattro anni dalla sua frettolosa partenza, dovuta alla distruzione della sua tenuta da parte di Fernando (Carlos Serrano), perito alla fine della dodicesima stagione.

La matrona deciderà di nascondersi in un'ala de La Habana, presso la marchesa Isabel (Silvia Marsò). Per questo motivo, convincerà la moglie del cugino di Salvador Castro a non farne parola con nessuno. Poi, la Montenegro chiederà alla De Los Vivos di farle da prestanome per acquistare le terre che prima appartenevano al diabolico Mesia. Nel frattempo, Raimundo (Ramon Ibarra) farà di tutto pur di rintracciarla, dando l'impressione di essere stato costretto ad abbandonarla quattro anni prima a Madrid.

La Montenegro ha commesso un omicidio prima di tornare a Puente Viejo

I telespettatori della soap opera, a questo punto, assisteranno ad un flashback, dove vedremo Francisca dire a Raimundo di aver compiuto cose terribili solo per salvargli la vita. Dagli spoiler de Il Segreto, si evince che la matrona commetterà un omicidio prima di chiedere ospitalità alla marchesa Isabel. In pratica, la Montenegro ucciderà un uomo dopo averlo incontrato, per poi rovistare nelle sue tasche alla ricerca di qualcosa.

Ma ecco, che l'arrivo inaspettato di un terzo personaggio impedirà alla matrona di portare a termine il suo piano.

Il ritorno di Donna Eulalia

Successivamente la trama si complicherà ulteriormente con l'arrivo di un colpo di scena importante che coinciderà con un nuovo flashback. Nel dettaglio, il faccendiere Campuzano (Pablo Rivero Madrinan) recupererà un'agenda dopo aver perquisito la giacca dell'uomo ucciso da Francisca.

Poi, si recherà in chiesa, dove consegnerà l'oggetto ad una donna coperta da un veleno nero in testa. In questo frangente, si scoprirà che la persona misteriosa non è altro che Donna Eulalia, la zia di Salvador in cerca di vendetta nei confronti della Montenegro, che le aveva fatto trascorrere anni terribili in manicomio, dove era stata sottoposta perfino all'elettroshock. Si prospettano, quindi, tempi duri per la matrona di Puente Viejo dopo il suo misterioso ritorno a Puente Viejo.