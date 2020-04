Sono giorni che sul web non si parla d'altro che del presunto ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante: oltre a chi gioisce per questa vociferata "reunion", c'è anche chi non la apprezza e non perde occasione per contestare i due ex di Uomini e donne. Tra i detrattori della coppia che sembra essersi riformata c'è anche Mario Serpa: il romano ha usato i social network per criticare sia l'influencer che il dj ed ha risposto per le rime a tutti i fan dei "Damellis" che gli hanno puntato il dito contro subito dopo.

Ex opinionista di Uomini e Donne contro Giulia e Andrea

Il presunto ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante ha diviso gli utenti dei social: i fan più affezionati sono al settimo cielo, quelli più scettici hanno storto il naso nel rivedere per l'ennesima volta i due insieme sulle pagine dei settimanali di Gossip. Tra coloro che non hanno apprezzato la nuova chance che l'influencer avrebbe deciso di dare al ragazzo che l'ha ripetutamente tradita (e al quale ha dedicato un polemico libro), spicca uno storico ex protagonista di Uomini e Donne.

Tramite il suo profilo Twitter, Mario Serpa ha deciso di contestare con parole al veleno l'ennesimo presunto riavvicinamento tra i "Damellis". "Continuate a farvi prendere in giro", ha scritto il romano sotto ad un collage delle foto che la rivista "Chi" ha pubblicato dei due ex al rientro dalla spesa.

Ai sostenitori della ritrovata coppia che hanno cominciato ad attaccarlo, l'ex corteggiatore ed opinionista ha risposto: "Quando lo capirete sarà troppo tardi.

Ma voi credete che il paparazzo fosse lì per caso?". Insomma, il drastico parere che ha espresso il giovane è lo stesso di quelli che pensano che Giulia e Andrea avessero un accordo economico con il settimanale di gossip, ovvero che abbiano venduto al miglior offerente lo scoop del loro ricongiungimento.

Serpa di Uomini e Donne 'mette in guardia' Giulia De Lellis

I fan che non hanno reagito bene alla frecciatina di Mario ai loro beniamini hanno fatto presente a quest'ultimo che Giulia De Lellis sarebbe capace di rispondergli per le rime se solo volesse.

L'ex opinionista di Uomini e Donne, però, a quest'informazione ha replicato con parole decise e che hanno destato curiosità negli appassionati di gossip: "Posso mettere a posto anche lei, visto che avrei tante cose da raccontare".

Insomma, stando a questa dichiarazione, Serpa è a conoscenza di notizie piuttosto "scottanti" sull'influencer che da tantissimo tempo è sulla bocca di tutti soprattutto per le sue vicissitudini sentimentali: Damante, Irama e Iannone, infatti, sono i tre uomini che la 24enne romana ha frequentato da quando è un personaggio pubblico, ovvero da circa quattro anni.

Mario spiega perché non fa più parte del cast di Uomini e Donne

Accantonate le critiche che gli hanno rivolto i fan dei "Damellis" per aver osato attaccare Andrea e Giulia, Mario Serpa ha spostato la sua attenzione su un altro argomento che interessa a tanti: la sua improvvisa uscita di scena dal cast di Uomini e Donne. Chi segue con affetto il dating-show, infatti, ricorderà che il romano è stato prima corteggiatore e poi scelta di Claudio Sona (il primo tronista omosessuale della storia della Tv), per poi essere "promosso" al ruolo di opinionista del Trono Classico nelle stagioni successive.

La partecipazione del ragazzo alla versione giovani del programma al fianco di Tina Cipollari, però, si è interrotta a maggio scorso: quando U&D è ricominciato a settembre 2019, infatti, Mario non figurava più tra i commentatori fissi, tant'è che poco dopo al suo posto è stato scelto Lorenzo Riccardi.

A chi l'ha provocato su Twitter sugli interventi poco rilevanti e sporadici che ha fatto quando era un opinionista, Serpa ha risposto: "Tagliavano tutto perché ero scomodo". Insomma, stando a questa dichiarazione, la redazione avrebbe volontariamente cancellato in fase di montaggio i drastici pareri che il romano esprimeva su tronisti e corteggiatori.