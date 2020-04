Interessanti novità accadranno nelle prossime settimane ad Il Segreto, una delle soap opera più amate dagli italiani. Gli spoiler spagnoli, svelano che Tomas De Los Visos farà un'inaspettata proposta a Marcela Del Molino, approfittando della sua crisi con Matias Castaneda (Ivan Montes). Onesimo Miranar, invece, tornerà a casa, mentre Donna Francisa (Maria Bouzas) si alleerà con la marchesa Isabel.

Il Segreto: Tomas chiede a Marcela di fuggire insieme, passione tra Alicia e Matias

Le anticipazioni della soap opera 'Il Segreto', svelano che gli assoluti protagonisti della dodicesima stagione saranno Matias e Marcela.

La coppia vivrà un periodo molto difficile del loro matrimonio, tanto che per loro sarà molto arduo tornare alla normalità. In particolare, la figlia del defunto mugnaio di Puente Viejo rimarrà delusa dal freddo comportamento del consorte, tornato a casa dopo alcuni anni trascorsi in galera per essere stato coinvolto in una rissa finita male. A tal proposito, la Del Molino instaurerà una relazione clandestina con Tomas, che apparirà molto attratto da lei. Il De Los Visos, infatti, proporrà alla madre di Camelia di fuggire insieme per rifarsi una vita lontano dal borgo iberico.

In pratica, il fratello di Adolfo approfitterà dell'assenza del Castaneda, occupato nella dura battaglia per i diritti dei lavoratori, per avvicinarsi sempre di più a Marcela.

Nel frattempo, i telespettatori scopriranno che Alicia è in prima linea nell'organizzazione degli scioperi contro i padroni. A tal proposito, tra la Urrutia e Matias ci sarà un avvicinamento pericoloso durante uno scambio di opinioni sulla condotta da seguire in questo momento delicato per la popolazione iberica.

Purtroppo, il padre di Camelia non resisterà alla passione, tanto da cedere alla bella collega.

Donna Francisca chiede aiuto alla marchesa Isabel, Hipolito riabbraccia Onesimo

Nelle puntate de Il Segreto, si evince che Donna Francisca ritornerà a Puente Viejo in incognita. La donna, infatti, chiederà alla marchesa Isabel di prepararle un'ala de La Habana, dove passare alcuni giorni prima di riprendersi tutto quello che era suo.

A tal proposito, la Montenegro si alleerà con la De Los Visos, mentre Raimundo sarà all'oscuro del suo ritorno. Intanto, Ignacio farà una scoperta che lo manderà su tutte le furie. Il Solozabal, infatti, assisterà ad una scena d'amore tra sua figlia Rosa e Adolfo durante una rappresentazione teatrale. L'uomo dimostrerà di non accettare questa situazione, visto che il giovane non è altro che il figlio della sua rivale. Infine, la famiglia Miranar assisterà al ritorno di Onesimo a Puente Viejo. Dolores e Hipolito, infatti, riabbracceranno il parente che aveva trascorso gli ultimi anni in Germania.