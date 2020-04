La televisione sta provando a tornare alla normalità dopo l'emergenza sanitaria che ha messo in ginocchio non solo l'Italia negli ultimi due mesi. Alcune storiche trasmissioni Rai si stanno preparando a tornare in video dopo una lunga assenza, mentre altre anche di Mediaset sono al lavoro per mettere su un meccanismo che possa permettere sia la messa in onda che il rispetto delle regole di distanziamento sociale tutt'ora vigenti nel nostro Paese.

La Tv italiana prova a ripartire a maggio

Era l'inizio di marzo quando tutte le trasmissioni Tv in diretta hanno cominciato ad andare in onda senza pubblico: la diffusione del Coronavirus in Italia, infatti, ha spinto i dirigenti di tutte le reti a tutelare la salute degli spettatori diminuendo al minimo il personale di redazioni e giornalisti.

A quasi due mesi dall'inizio dell'emergenza, sono tantissimi i programmi "leggeri" che sono stati sospesi per lasciare spazio a speciali d'informazione.

Oggi, ad una settimana esatta dalla fine del "lockdown", iniziano a trapelare le prime indiscrezioni sui format che stanno per tornare a fare compagnia alla gente.

"Vieni da me", per esempio, riprenderà la sua regolare programmazione a partire da lunedì 4 maggio: Caterina Balivo, dalle ore 14, intratterrà il pubblico con una lunga diretta, tra momenti divertenti e storie emozionanti.

Sempre lo stesso giorno, inoltre, su Rai 1 ricomincerà anche "L'eredità": il game show condotto da Flavio Insinna tornerà nella sua solita collocazione preserale con puntate inedite e ovviamente senza persone in studio.

Il futuro di Made in Sud dopo l'emergenza

Tra le trasmissioni che riprenderanno dopo circa due mesi, c'è anche "La prova del cuoco", che si dice rincomincerà l'11 maggio con la conduzione di Elisa Isoardi e Claudio Lippi.

"I fatti vostri", invece, non ha mai smesso di andare in onda perché ha raccontato l'emergenza sanitaria che ha colpito l'Italia anche con il supporto dei padroni di casa Giancarlo Magalli e Roberta Morise: questo format, stando a quanto sostiene Tvblog, sarebbe stato allungato fino a metà giugno dalla rete.

Un programma la cui nuova edizione è slittata a causa della diffusione del Coronavirus, è "Made in Sud": lo show comico di Rai 2 sarebbe dovuto tornare all'inizio della primavera con i riconfermati presentatori Stefano De Martino e Fatima Trotta.

In base all'indiscrezione che circola sul web da qualche ora, pare che il format d'intrattenimento sia destinato a tornare in palinsesto a partire da giugno (forse dal giorno 6), ma sempre senza pubblico in studio e rispettando tutte le norme di sicurezza.

Uomini e Donne e Amici nel nuovo palinsesto Mediaset

Non solo in Rai fervono i preparativi per il ritorno di molte amate trasmissioni: anche a Mediaset si lavora sodo affinché la maggior parte dei format previsti nel palinsesto primaverile possano andare in onda anche se in modo rivisitato.

Lunedì 20 aprile è ricominciato Uomini e Donne: il dating-show di Maria De Filippi è tornato a far compagnia al pubblico con puntate inedite nelle quali Gemma Galgani e Giovanna Abate frequentano i loro corteggiatori soltanto tramite chat.

Da maggio, invece, riprenderà anche la nuova edizione di "Avanti un altro": se adesso il game-show è in video con puntate registrate tempo fa e già trasmesse in passato, tra qualche settimana Paolo Bonolis e Luca Laurenti saranno protagonisti di episodi mai visti prima.

Anche Amici sta per tornare in video con la versione che inizialmente era stata ribattezzata "All Star": il promo che sta facendo il giro delle reti Mediaset in questi giorni, invece, ha informato i telespettatori che si chiamerà "Amici Speciali, con Tim insieme per l'Italia" il format nel quale alcuni amati ex allievi del talent si sfideranno a colpi di canti e balli.