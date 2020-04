Dopo la conclusione della versione classica di 'Amici', vinta da Gaia Gozzi, era stata annunciata la messa in onda di 'Amici All Star', che prevedeva il coinvolgimento di tanti ex concorrenti del programma. Slittato a causa delle vicende dovute all'emergenza sanitaria, adesso il format è pronto a tornare, ma con nuove prospettive e con un nuovo titolo.

Amici insieme a Tim per aiutare l'Italia

Dalla promo messa in onda su Canale 5, si evince sin da subito che la trasmissione sarà affiancata da Tim come partner ufficiale: il nome completo del programma è, infatti, 'Amici Speciali - Con Tim insieme per l'Italia', titolo che prelude, con ogni probabilità, ad una raccolta fondi all'interno del programma stesso.

Aiutare economicamente il nostro paese non è una novità per Maria De Filippi e per 'Amici', in quanto durante la finale della diciannovesima edizione di 'Amici', l'ultima andata in onda, tutto il ricavato del televoto venne destinato alla Protezione Civile.

Le parole della conduttrice: 'Il pensiero è fare qualcosa per l'emergenza che stiamo vivendo'

La conferma che 'Amici Speciali' sarà a sostegno dell'emergenza, è arrivata direttamente dalla conduttrice: ospite in diretta telefonica di Rtl 102.5 durante il giorno di Pasqua, aveva dichiarato che questa edizione del talent sarà qualcosa di diverso, una sorta di programma benefico: 'Sarà qualcosa di diverso, non esattamente come si era pensato.

Il pensiero è di fare qualcosa per l'emergenza che stiamo vivendo'. Maria De Filippi aveva anche accennato al periodo di trasmissione del programma, sicuramente non prima della metà di maggio.

I partecipanti di 'Amici Speciali': Gaia Gozzi nel cast del talent

Sui possibili partecipanti, ancora non si hanno notizie certe e complete. Tuttavia, l'ufficialità della partecipazione dell'ultima vincitrice di 'Amici' versione classica, è stata rivelata proprio dall'interessata: in un'intervista rilasciata ad Anna Pettinelli, Gaia Gozzi ha confermato e ufficializzato la sua presenza al format.

Indiscrezioni parlano, inoltre, della possibile presenza dei due ballerini della recentissima edizione, Javier e Rafael, e della presumibile adesione di Stash, ma ancora non è dato sapere se in qualità di concorrente o di professore. Prima che scoppiasse l'emergenza sanitaria, quando si parlava ancora di 'Amici All Star', si erano fatti i nomi di alcuni possibili concorrenti come Enrico Nigiotti, Michele Bravi, Annalisa, Giordana Angi, Alberto Urso, Andreas Muller e Alessio Gaudino, tutti ex allievi della scuola di diverse edizioni di 'Amici', fatta eccezione per Bravi, proveniente da X - Factor.