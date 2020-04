A pochi giorni dalla finale del Grande Fratello Vip 4, Ursula Bennardo ha voluto mostrare ai suoi fan sui social un video inedito di Sossio Aruta, registrato poco prima dell'ingresso in casa. Si tratta di una vera e propria dichiarazione d'amore fatta dall'ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne per la sua compagna e per la loro piccola Bianca, che tra l'altro in sua assenza è stata poco bene per via di una bronchilite. Sossio, quasi in lacrime, oltre a dire alla sua compagna quanto la ama, le promette che la renderà orgogliosa di lui certo che sarà proprio lei la sua prima tifosa.

Sossio commosso a Ursula: 'La prima volta che ci separiamo'

'Inaspettatamente dalla nascita di Bianca per la prima volta ci separiamo', dice Sossio nel video postato nelle Instagram Story dalla compagna Ursula. E' chiaro che tali dichiarazioni sono successive ad una sorpresa fatta dalla Bennardo ad Aruta, visto che quest'ultimo si mostra accanto ad un palloncino in cui Ursula afferma di amarlo e gli chiede di pensare a lei e alla principessa di casa Bianca. 'So benissimo che sarai la mia prima tifosa', continua Sossio evidentemente commosso e dicendosi sicuro che lei e la loro piccolina lo seguiranno durante tutta la sua avventura.

In effetti, Ursula ha sempre mostrato di appoggiare il suo compagno, facendo sentire anche a distanza il suo grandissimo supporto e la sua dedizione. L'ex dama del trono over di Uomini e Donne, in ogni caso, non ha mai messo da parte il suo spirito critico, ammettendo che una volta fuori dalla casa rimprovererà Sossio per un comportamento, che non ha mai specificato, ma che non le è andato a genio.

Evidentemente, però, l'amore che prova per il suo compagno è più forte di tutto, visto che ha voluto far conoscere un altro aspetto tenero ed affettuoso di Aruta con questo videoclip.

Aruta prima del GF Vip: 'Un Sossio che non hai mai visto'

'Ti farò essere orgogliosa di me e vedrai un Sossio che non hai mai visto', ha concluso il suo messaggio Aruta, aggiungendo infine di essere molto innamorato di lei.

In effetti, l'ex cavaliere ha mostrato di tenere davvero molto a Ursula, tanto da farle la richiesta di matrimonio. L'ex calciatore ha scritto su una lavagna entrata nella casa del Grande Fratello Vip che ha intenzione di sposare la Bennardo. Sicuramente, una volta terminato il reality, Sossio e Ursula potranno stare insieme e decidere se questo è l'anno giusto per convolare a nozze, ma di certo la coppia avrà modo di crescere insieme la piccola Bianca. Sossio non vede l'ora di tornare tra le braccia della sua bella famiglia, ma portando con sé tutte le emozioni vissute all'interno della casa più spiata d'Italia.